Nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2025/2026. ZUS tłumaczy jak wpływają na wysokość emerytury

Od 1 kwietnia 2025 r. obowiązują nowe prognozy dotyczące średniego wieku jakiego dożyją Polacy. Jak co roku Główny Urząd Statystyczny ustalił przeciętną liczbę miesięcy, które pozostały do przeżycia osobom w wieku od 30 do 90 lat. Na podstawie tych danych ZUS wylicza emerytury między kwietniem bieżącego roku, a marcem 2026 roku.

Do czego służą tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma obowiązek ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach). Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.).



Tablice te są podstawą do wyliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.



Te tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.).

REKLAMA

REKLAMA

Co to jest średnie dalsze trwanie życia?

ZUS wyjaśnia, że średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę.

Nowa tablica dalszego trwania życia 2025/2026

Najnowszy Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2025 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, zawiera tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która przez ZUS jest stosowana od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 r.



Główny Urząd Statystyczny opublikował tę nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2024 r. W ubiegłym roku w Polsce zmarło 403,2 tys. ludzi (206,2 tys. mężczyzn i 196,9 tys. kobiet). To o kilka tysięcy mniej niż w 2023 r., kiedy zmarło blisko 408 tys. osób (dla porównania w 2022 r. było 447 tys. zgonów, a w 2021 r. w Polsce zmarło 519 tys. osób i był to rekord w ciągu ostatnich kilku lat).

Ukończone lata życia Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 591,5 590,5 589,6 588,6 587,7 586,7 585,8 584,8 583,8 582,9 581,9 581,0 31 580,0 579,0 578,1 577,1 576,1 575,2 574,2 573,2 572,3 571,3 570,3 569,4 32 568,4 567,5 566,5 565,6 564,6 563,7 562,7 561,8 560,8 559,9 558,9 558,0 33 557,0 556,0 555,1 554,1 553,2 552,2 551,3 550,3 549,3 548,4 547,4 546,5 34 545,5 544,6 543,6 542,7 541,7 540,8 539,8 538,9 537,9 537,0 536,0 535,1 35 534,1 533,2 532,2 531,3 530,3 529,4 528,5 527,5 526,6 525,6 524,7 523,7 36 522,8 521,9 520,9 520,0 519,0 518,1 517,1 516,2 515,2 514,3 513,3 512,4 37 511,4 510,5 509,5 508,6 507,7 506,7 505,8 504,9 503,9 503,0 502,1 501,1 38 500,2 499,3 498,3 497,4 496,4 495,5 494,6 493,6 492,7 491,7 490,8 489,8 39 488,9 488,0 487,0 486,1 485,1 484,2 483,3 482,3 481,4 480,4 479,5 478,5 40 477,6 476,7 475,7 474,8 473,9 472,9 472,0 471,1 470,1 469,2 468,3 467,3 41 466,4 465,5 464,6 463,6 462,7 461,8 460,9 459,9 459,0 458,1 457,2 456,2 42 455,3 454,4 453,4 452,5 451,6 450,6 449,7 448,8 447,8 446,9 446,0 445,0 43 444,1 443,2 442,3 441,3 440,4 439,5 438,6 437,6 436,7 435,8 434,9 433,9 44 433,0 432,1 431,2 430,3 429,3 428,4 427,5 426,6 425,7 424,8 423,8 422,9 45 422,0 421,1 420,2 419,3 418,3 417,4 416,5 415,6 414,7 413,8 412,8 411,9 46 411,0 410,1 409,2 408,3 407,4 406,5 405,6 404,6 403,7 402,8 401,9 401,0 47 400,1 399,2 398,3 397,4 396,5 395,6 394,7 393,8 392,9 392,0 391,1 390,2 48 389,3 388,4 387,5 386,6 385,7 384,8 383,9 383,0 382,1 381,2 380,3 379,4 49 378,5 377,6 376,7 375,8 374,9 374,0 373,2 372,3 371,4 370,5 369,6 368,7 50 367,8 366,9 366,0 365,1 364,2 363,3 362,5 361,6 360,7 359,8 358,9 358,0 51 357,1 356,2 355,4 354,5 353,6 352,8 351,9 351,0 350,2 349,3 348,4 347,6 52 346,7 345,8 345,0 344,1 343,2 342,3 341,5 340,6 339,7 338,8 338,0 337,1 53 336,2 335,3 334,5 333,6 332,8 331,9 331,1 330,2 329,3 328,5 327,6 326,8 54 325,9 325,1 324,2 323,4 322,5 321,7 320,8 320,0 319,1 318,3 317,4 316,6 55 315,7 314,9 314,0 313,2 312,3 311,5 310,7 309,8 309,0 308,1 307,3 306,4 56 305,6 304,8 304,0 303,1 302,3 301,5 300,7 299,8 299,0 298,2 297,4 296,5 57 295,7 294,9 294,0 293,2 292,4 291,5 290,7 289,9 289,0 288,2 287,4 286,5 58 285,7 284,9 284,1 283,3 282,5 281,7 280,9 280,0 279,2 278,4 277,6 276,8 59 276,0 275,2 274,4 273,6 272,8 272,0 271,2 270,4 269,6 268,8 268,0 267,2 60 266,4 265,6 264,8 264,1 263,3 262,5 261,7 260,9 260,1 259,4 258,6 257,8 61 257,0 256,2 255,5 254,7 253,9 253,1 252,4 251,6 250,8 250,0 249,3 248,5 62 247,7 246,9 246,2 245,4 244,7 243,9 243,2 242,4 241,6 240,9 240,1 239,4 63 238,6 237,9 237,1 236,4 235,6 234,9 234,1 233,4 232,6 231,9 231,1 230,4 64 229,6 228,9 228,1 227,4 226,7 225,9 225,2 224,5 223,7 223,0 222,3 221,5 65 220,8 220,1 219,4 218,7 217,9 217,2 216,5 215,8 215,1 214,4 213,6 212,9 66 212,2 211,5 210,8 210,1 209,3 208,6 207,9 207,2 206,5 205,8 205,0 204,3 67 203,6 202,9 202,2 201,6 200,9 200,2 199,5 198,8 198,1 197,5 196,8 196,1 68 195,4 194,7 194,0 193,3 192,6 191,9 191,3 190,6 189,9 189,2 188,5 187,8 69 187,1 186,4 185,8 185,1 184,4 183,7 183,1 182,4 181,7 181,0 180,4 179,7 70 179,0 178,3 177,7 177,0 176,3 175,7 175,0 174,3 173,7 173,0 172,3 171,7 71 171,0 170,4 169,7 169,1 168,4 167,8 167,1 166,5 165,8 165,2 164,5 163,9 72 163,2 162,6 161,9 161,3 160,6 160,0 159,4 158,7 158,1 157,4 156,8 156,1 73 155,5 154,9 154,3 153,6 153,0 152,4 151,8 151,1 150,5 149,9 149,3 148,6 74 148,0 147,4 146,8 146,1 145,5 144,9 144,3 143,6 143,0 142,4 141,8 141,1 75 140,5 139,9 139,3 138,7 138,1 137,5 136,9 136,2 135,6 135,0 134,4 133,8 76 133,2 132,6 132,0 131,4 130,8 130,2 129,7 129,1 128,5 127,9 127,3 126,7 77 126,1 125,5 125,0 124,4 123,8 123,2 122,7 122,1 121,5 120,9 120,4 119,8 78 119,2 118,6 118,1 117,5 116,9 116,3 115,8 115,2 114,6 114,0 113,5 112,9 79 112,3 111,8 111,2 110,7 110,1 109,6 109,0 108,5 107,9 107,4 106,8 106,3 80 105,7 105,2 104,6 104,1 103,5 103,0 102,5 101,9 101,4 100,8 100,3 99,7 81 99,2 98,7 98,2 97,7 97,1 96,6 96,1 95,6 95,1 94,6 94,0 93,5 82 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 90,5 90,0 89,5 89,0 88,5 88,0 87,5 83 87,0 86,5 86,0 85,6 85,1 84,6 84,1 83,6 83,1 82,7 82,2 81,7 84 81,2 80,8 80,3 79,9 79,4 79,0 78,5 78,1 77,6 77,2 76,7 76,3 85 75,8 75,4 75,0 74,6 74,1 73,7 73,3 72,9 72,5 72,1 71,6 71,2 86 70,8 70,4 70,0 69,6 69,2 68,8 68,5 68,1 67,7 67,3 66,9 66,5 87 66,1 65,7 65,4 65,0 64,6 64,3 63,9 63,5 63,2 62,8 62,4 62,1 88 61,7 61,4 61,0 60,7 60,3 60,0 59,7 59,3 59,0 58,6 58,3 57,9 89 57,6 57,3 57,0 56,7 56,3 56,0 55,7 55,4 55,1 54,8 54,4 54,1 90 53,8 53,5 53,2 52,9 52,6 52,3 52,1 51,8 51,5 51,2 50,9 50,6

Tablica ta jest podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. A emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, z późn. zm.) - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).

REKLAMA

Jak tablice średniego dalszego trwania życia wpływają na emerytury

- Tablica dalszego średniego trwania życia jest podstawowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. ZUS ustala wysokość emerytury dzieląc zgromadzony na koncie w Zakładzie kapitał emerytalny przez przeciętne dalsze trwanie życia. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury będzie wyższa - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Od trzech lat w tablicach średniego dalszego trwania życia publikowanych przez GUS widać tendencję rosnącą. To znaczy, że średnio każdego roku Polacy żyją dłużej. Tablica przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mogą przeżyć osoby w wieku od 30 do 90 lat. Każdy przedział wiekowy charakteryzuje się różnym wzrostem liczby miesięcy życia. Według najnowszych prognoz osoba w wieku 30 lat zyska średnio 2,8 miesiąca, 60-latek – 2,2 miesiąca, natomiast 80-latek – 1,3 miesiąca w porównaniu do danych z ubiegłego roku.



Gdy umieralność jest niższa - a tak działo się w ostatnich kilku latach - statystyczna długość średniego dalszego trwania życia wydłuża się. Im wyższa liczba miesięcy życia na emeryturze uwzględniana w obliczeniach, tym niższa będzie emerytura wyliczona przez ZUS. Dla 60-latka, według tablicy obowiązującej od 1 kwietnia tego roku, średnie dalsze trwanie życia wynosi 266,4 miesiąca. W przypadku 65-latka wartość ta wzrosła o 1,9 miesiąca, osiągając 220,8 miesiąca. Oznacza to, że 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1 876,88 zł, czyli o 15,63 zł mniej. Natomiast 65-latek z tym samym kapitałem będzie mógł liczyć na emeryturę w wysokości 2 264,49 zł, co oznacza niższe świadczenie o 19,66 zł.



- Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta z nowych tablic GUS-u od 1 kwietnia 2025 roku, co ma znaczenie między innymi przy obliczaniu emerytur ze zreformowanego systemu dla osób, które przejdą na to świadczenie między kwietniem tego roku a marcem 2026 roku. Przyszli świadczeniobiorcy, którzy osiągną wiek emerytalny w tym okresie, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy. Przy przyznawaniu emerytury ZUS zawsze sprawdza, czy korzystniejsze dla zainteresowanego jest uwzględnienie danych z tablicy trwania życia obowiązującej w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy tej, która obowiązuję w momencie ukończenia wieku emerytalnego – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim ZUS-ie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeliczenie emerytury a nowa tablica dalszego średniego trwania życia

Zwykle nowa tablica dalszego trwania życia nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę. Przeliczenie świadczenia jest możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach, na przykład gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia ma on możliwość doliczenia tych składek do swojego świadczenia. Ale najnowsza tablica będzie stosowana w takich przypadkach wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia. - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego