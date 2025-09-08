Dodatek pielęgnacyjny w 2025 r. Ile, dla kogo, jak uzyskać? Kto musi złożyć wniosek a kto dostanie automatycznie?

Jeśli ukończyłeś 75 lat i pobierasz z ZUS-u emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, to dostaniesz dodatkowe pieniądze z tytułu dodatku pielęgnacyjnego. Co do zasady bez wniosków i formalności. ZUS będzie je przekazywał na twoje konto razem z wypłatą głównego świadczenia. Jednak w niektórych przypadkach trzeba złożyć wniosek o ten dodatek.

Dodatek pielęgnacyjny to obecnie dodatkowe 348,22 zł miesięcznie do emerytury bądź renty. Jest wypłacany, co miesiąc w tym samym terminie płatności, w którym wypłacana jest emerytura lub renta. Emeryt i rencista dostaną ten dodatek bez względu na wysokość już przyznanego głównego świadczenia. Jeśli skończyłeś 75 lat i masz prawo do emerytury bądź renty, to ZUS przyzna ten bonusowy zastrzyk pieniędzy automatycznie.



- Obecnie na Opolszczyźnie dodatek pielęgnacyjny otrzymuje ponad 69 tysięcy klientów, głównie emerytów, rencistów ale też osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Do końca lutego przyszłego roku to dodatkowe 348,22 złotych miesięcznie „na rękę”. Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany w marcu każdego roku. Wygodne jest to, że nie trzeba się o niego upominać lub składać wniosków, bo ZUS przyzna go z urzędu i potwierdzi wydaniem decyzji – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.



Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany.

Jeśli pobierasz z ZUS-u emeryturę lub rentę i ukończysz 75 lat, Zakład przyzna świadczenie automatycznie. Natomiast osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji muszą złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku. Do wniosku trzeba dołączyć wystawione przez lekarza orzeczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). W chwili składania wniosku orzeczenie nie może być starsze niż miesiąc. Do wniosku może być także dołączona dokumentacja medyczna. Takie dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.



Od decyzji przyznającej dodatek możesz się odwołać w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Po tym terminie decyzja będzie prawomocna. Sprzeciw może mieć formę papierowej korespondencji przesłanej pocztą, ale można to też zrobić ustnie do protokołu podczas osobistej wizyty w placówce ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom pobierającym tylko rentę socjalną (czyli bez zbiegu z rentą rodzinną), jak też świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Obowiązek powiadomienia ZUS

Adresaci dodatku pielęgnacyjnego mają też pewien obowiązek. Jeśli jesteś w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym to powinieneś o tym powiadomić ZUS, bo takie okoliczności mogą mieć wpływ na prawo do tego dodatkowego świadczenia. Ponadto każdy z odbiorców dodatku pielęgnacyjnego ma obowiązek informowania ZUS-u o każdej zmianie adresu do korespondencji.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego