Ważne

Według szacunków, osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym. Osobom ze świadczeniem do 2500 zł brutto zostanie zwrócona cała kwota zaliczek, ale pomniejszona o należny podatek. Powyżej tej kwoty efekt nie występuje.