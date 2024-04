Jak długo musi trwać małżeństwo, żeby ZUS mógł wypłacić rentę rodzinną? Sprawdź, kto dostanie pieniądze po zmarłym małżonku

Do renty rodzinnej mają prawo wskazane przez ustawodawcę osoby. Aby je nabyć, muszą jednak spełnić określone warunki. Jak długo musi trwać małżeństwo, żeby ZUS zgodził się wypłacić rentę?

Wszyscy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących renty wdowiej, które mają zacząć obowiązywać jeszcze w 2024 r. Jednak co z funkcjonującą teraz rentą rodzinną, która jest w pewnym sensie jej odpowiednikiem? Osoby, które mają zamiar się o nią starać, zadają sobie często pytanie, jak długo musi trwać małżeństwo, by wdowa mogła po śmierci współmałżonka starać się o przyznanie świadczenia?

Obecnie renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Osobami uprawnionymi do renty rodzinnej są następujący członkowie rodziny spełniający ustawowe warunki:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4) rodzice.

Uprawniony musi spełnić ustawowe warunki, by nabyć prawo do renty rodzinnej

W przypadku wdowy, ma ona prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej może nabyć także ta wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, jednak pod warunkiem, że będzie to miało miejsce nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia.

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia wskazanych warunków miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Jak długo musi trwać małżeństwo, żeby ZUS mógł wypłacić rentę rodzinną?

Wysokość renty rodzinnej dla wdów i wdowców to obecnie 85% świadczenia, które dostawali/dostawaliby mąż czy żona i przyznanie jej jest równoznaczne z rezygnacją przez uprawnionego z przysługującego mu świadczenia. Co prawda renta ta jest przyznawana dożywotnio, ale gdy wdowa lub wdowiec osiągną wiek emerytalny, mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o naliczenie własnej emerytury (jeśli mają do niej uprawnienia).

Jednak czy każda wdowa i wdowiec mogą starać się o przyznanie świadczenia i otrzymają je w takiej samej wysokości, bez względu na to, jak długo trwało małżeństwo? Przepisy nie odnoszą się w ogóle do tego zagadnienia, co prowadzi do wniosku, że nie ma w tym zakresie ograniczeń, a długość małżeństwa nie wpływa w żaden sposób na prawo do renty rodzinnej.