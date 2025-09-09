REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000

Rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 00:47
[Data aktualizacji 09 września 2025, 00:48]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000
Rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny jest skazany na marginalizację. Pretekstem do tego jest wprowadzenie …. świadczenia wspierającego. Rząd przyznaje, że zasiłek pielęgnacyjny ma zbyt niską wartość, ale mówi że rekompensatą za to jest wysokie świadczenie wspierające. Jest to słaby argument bo zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 milion osób niepełnosprawnych w stopniu od umiarkowanego aż po znaczny oraz osoby 75+.

Niewiele osób się chyba spodziewało tego że zasiłek ten nie będzie podwyższany przez prawie 10 lat. I to przy tak wysokiej inflacji taka mieliśmy za ostatnie lata w Polsce. A tak się właśnie stanie. Ostatnia podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego była w 2019 roku, a następna będzie prawdopodobnie dopiero w 2027 r. W roku tym będzie ponowna ocena wartości zasiłku pielęgnacyjnego. Pozwala to na podwyżkę w 2027 r., ale należy się jej spodziewać dopiero od stycznia 2028 r. (w mojej ocenie rząd przesunie ją z 2027 r. na początek 2028 r.).

REKLAMA

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Posłowie naciskają na rząd w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł, ale niewiele mogą, aby pomóc osobom niepełnosprawnym

REKLAMA

Schemat jest zawsze ten sam. Do biur poselskich zgłaszają się osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym) albo starsze. I informują posłów, że zasiłek pielęgnacyjny ma zaniżoną wartość. Posłowie składają w Sejmie kolejną interpelację (o identycznej treści co poprzednia). Rząd odmawia podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego wskazując na dwa argumenty:

Argument 1. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, finansowanym z budżetu państwa, którego wysokość podlega weryfikacji co 3 lata, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. I ta weryfikacja się niedawno odbyła. Kolejna w 2027 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, będącym finalnym etapem procedury weryfikacji przeprowadzonej w 2024 r., wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostawiono na obowiązującym obecnie poziomie. Kolejna weryfikacja przypada na rok 2027. Wówczas Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie.

Argument 2. "Osoby, które mają ten zasiłek pielęgnacyjny mogą skorzystać ze świadczenia wspierającego". Osoby niepełnosprawne i posłowie wskazując, że "Niestety nie mogą". Zasiłek pielęgnacyjny pobiera 1 mln osób (w tym osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym) a świadczenie wspierające 120 000 osób (w praktyce tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym - na świadczenie wspierające nie mają szansy osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym).

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Przykład realizacji schematu trwającej od 1,5 roku walki o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego

Przykładem jest interpelacja 10352 (zapytanie 16-06-2025, odpowiedź koniec sierpnia 2025 r.). Posłowie zapytali rząd:

Pytanie 1 o zasiłek pielęgnacyjny. Czy w najbliższym czasie zostanie podwyższona kwota zasiłku pielęgnacyjnego, która obowiązuje od 2019 roku i wynosi 215,84 zł miesięcznie?

Pytanie 2 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają jakiekolwiek prace nad możliwością zwiększenia ww. kwoty zasiłku i czy zagadnienie to jest analizowane, omawiane na bieżąco?

Pytanie 3 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Z uwagi na rosnące niezadowolenie społeczeństwa, czy rząd rozważa rozpoczęcie prac nad podwyżką zasiłku pielęgnacyjnego?

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000

Jak w wielu innych takich dokumentach czytamy, że:

1) Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą funkcjonujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, dotyczących zasad weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

2) Tak nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego, ale od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne (pełnoletnie) mogą otrzymać świadczenie wspierające (po uzyskaniu przez nie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w przedziale od 70 pkt do 100 pkt w przyjętej skali" Wysokość świadczenia wspierającego, zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść od 40% do 220% wysokości renty socjalnej obowiązującej w danym okresie.

Świadczenie wspierające to kwoty dużo poważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny:

70–74 punkty: 752 zł,

75–79 punkty: 1128 zł,

80–84 punkty: 1504 zł,

85–89 punkty: 2255 zł,

90–94 punkty: 3383 zł,

95–100 punkty: 4134 zł.

Są to wartości zaokrąglone do pełnej złotówki w górę na podstawie wyliczeń powiązanych z rentą socjalną wynoszącą 1878,91 zł )od 1 marca 2025 r.). Ale:

Ważne

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 mln osób, a świadczenie wspierające 120 000 osób. 80-85% osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym nie spełnia kryteriów świadczenia pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. - źródło: gov.pl

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku (pierwsza grupa uprawnionych);
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (druga grupa uprawnionych);
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia (trzecia grupa uprawnionych);

4) osobie, która ukończyła 75 lat (czwarta grupa uprawnionych).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na gov.pl

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Drewno dobrej jakości nie trafi już do pieca! Nowe przepisy wchodzą w życie i zmieniają wszystko
08 wrz 2025

Elektrownie i elektrociepłownie nie mogą już spalać pełnowartościowego drewna. Nowe przepisy to rewolucja dla energetyki, branży drzewnej i ochrony środowiska. Surowiec, który do tej pory trafiał do pieców, teraz zasili przemysł meblarski i stolarski, a do spalania będą wykorzystywane wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości. Co to oznacza?
Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć
08 wrz 2025

Jeszcze do 29 września 2025 roku można złożyć wniosek o refundację już uiszczonych składek ubezpieczenia zwierząt od szeregu chorób. Ich lista jest długa i została poszerzona. Kto dostanie pieniądze i jakie warunki musi spełnić?
Urlop okolicznościowy na ślub brata. Jak skorzystać z wolnego, gdy ślub odbywa się w piątek? Nie każdy wie, co wynika z przepisów
08 wrz 2025

Choć przez wiele lat dniem zwyczajowo zarezerwowanym na śluby i wesela były soboty, to jednak od pewnego czasu równie popularnym terminem jest piątek. To jednak rodzi trudności na gruncie prawa pracy. Czy można skorzystać z wolnego na piątkowy ślub brata?
500 zł z ZUS co miesiąc dla rodzica jeżeli opiekuje się swoim małym dzieckiem w domu. Jak uzyskać?
08 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że świadczenie "Aktywnie w domu" to wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS w wysokości 500 zł miesięcznie. Kwota ta jest taka sama, niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom oraz opiekunom faktycznym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w domu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek.

REKLAMA

Najemcy płacą, choć nie muszą. Wszystko przez te zapisy w umowach. O co chodzi? O niedozwolone przerzucanie kosztów podatku
08 wrz 2025

Wynajmujesz nieruchomość od jednostki samorządowej? Lepiej przeanalizuj zapisy umowy. Możliwe, że płacisz podatek, choć wcale nie musisz. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nie zwraca na to uwagi, a wynajmujący chcą uniknąć dodatkowych kosztów.
Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę. Nadchodzi prawdziwe trzęsienie ziemi
08 wrz 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego… tak się pracuje na śmieciówkach uchodzących za jedną z największych patologii na polskim rynku pracy. Rząd wreszcie zamierza z tym skończyć i szykuje prawdziwą rewolucję. Zawarte niezgodnie z prawem mowy cywilnoprawne będą automatycznie przekształcane w etaty. Co więcej inspekcja pracy zyska możliwość przeprowadzania zdalnych kontroli. Kary dla firm mają być dwukrotnie wyższe. Radykalne zmiany zostaną wprowadzone w przyszłym roku.
Rząd odpowiada na wysokie ceny energii! Nie boi się weta prezydenta Nawrockiego
05 wrz 2025

Rząd w najbliższy wtorek zajmie się ustawą, która ma zagwarantować utrzymanie cen energii na dotychczasowym poziomie – zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że od stycznia 2026 r. możliwe będzie odejście od mrożenia cen energii.
Prawo jazdy kat. B od 17 roku życia, za jazdę po zatrzymaniu prawka – ponowny egzamin i obowiązkowe kaski dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Rząd zmienia przepisy prawa o ruchu drogowym
08 wrz 2025

Większa mobilność osób młodych, czyli prawo jazdy kat. B od 17 roku życia, cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku prowadzenia samochodu po zatrzymaniu prawa jazdy oraz obowiązkowe kaski dla dzieci do 16 roku życia, poruszających się rowerem lub hulajnogą elektryczną. To najważniejsze założenia nowego projektu ustawy o zmianie prawa o ruchu drogowym autorstwa rządu.

REKLAMA

Sąd w Warszawie pyta TSUE o WIBOR. Czy bank jasno informował konsumentów o ryzyku i zasadach ustalania zmiennego oprocentowania kredytu? Komentarz radcy prawnego
04 wrz 2025

W dniu 30 czerwca 2025 roku, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał postanowienie w sprawie II C 1440/24, w którym sformułował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące wskaźnika WIBOR. Uzasadnienie tego postanowienia komentuje dla infor.pl Beata Strzyżowska, radca prawny, której Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w tej sprawie.
Młodsi i bardziej zadłużeni – multidłużnicy w Polsce
04 wrz 2025

Profil polskiego multidłużnika wyraźnie się zmienia. Coraz większą część tej grupy stanowią młodsi konsumenci, a udział kobiet systematycznie maleje. W ciągu trzech lat udział osób w wieku 18–25 lat wzrósł sześciokrotnie, a w grupie 26–35 lat o ponad 7 pkt proc. Mężczyźni nie tylko stanowią większość, lecz także odpowiadają za coraz większą część zadłużenia. Szczegóły analizy poniżej.

REKLAMA