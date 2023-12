Wypłaty emerytur i rent w grudniu. O czym powinni wiedzieć seniorzy?

Czy ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami? Kto dostanie podwójny przelew z ZUS? Co z dorabiającymi seniorami? Oto najważniejsze informacje.

Dla kogo podwójny przelew z ZUS w tym miesiącu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje wypłat emerytur i rent w sześciu terminach. Jest to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Dzień przed terminem płatności świadczenia są dostępne na kontach. Jeżeli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, to - dwa dni wcześniej. Ostatni dzień płatności w grudniu przypadnie na 25, czyli w pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

„Dlatego w tym roku wszyscy emeryci i renciści z terminu „25”, którym przelewamy pieniądze na bankowe konto zobaczą na nich wypłatę najpóźniej 22 grudnia” – mówi Iwona Kowalska – Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

„Także pierwszy stycznia jest dniem świątecznym, dlatego te osoby, które, które dostają wypłaty pierwszego dnia miesiąca - dostaną dwa przelewy, czyli 1 grudnia za grudzień i 29 grudnia za styczeń" – dodaje rzeczniczka.

Zastrzega jednak, że ten termin można zagwarantować tym seniorom, którzy dostają swoje emerytury na bankowe konta, zaś doręczenie pieniędzy przez listonosza może potrwać dłużej. Ze względu na święta ZUS wcześniej przekazuje emerytury i renty, by listonosze mieli czas na ich doręczenie do 24 grudnia. Podobnie jest z wypłatami zaplanowanymi na pierwszy dzień nowego roku, które dzięki temu będą mogły dotrzeć do świadczeniobiorców przed Sylwestrem.

Od grudnia nowe limity dorabiania

Grudzień to również miesiąc, w którym wzrastają tzw. limity dorabiania do niektórych emerytur i rent. Zmieniają się one co trzy miesiące. Ich wysokość zależna jest bowiem do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Świadczenie podlega zmniejszeniu lub zawieszeniu po przekroczeniu odpowiednio progu 70 procent lub 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od 1 grudnia 2023 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 5036,50 zł;

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 9353,50 zł.

Kwota zmniejszenia wynosi 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą miesięcznie 9353,43 zł brutto, to ZUS zawiesi świadczenie.

Progi nie dotyczą jednak wszystkich świadczeń. Kwotą przychodu nie muszą się martwić seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które mają prawo do emerytury, ukończyły powszechny wiek emerytalny i pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze. Limity nie obejmują też emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia, renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową.