Do 5 lat więzienia za kradzież tablic rejestracyjnych. Od kiedy nowe przepisy?

Kradzież tablic rejestracyjnych nie będzie już traktowana jak wykroczenie. Za nowe przestępstwo będzie groziła kara pozbawienia wolności.

Kradzież tablic rejestracyjnych przestępstwem

1 października 2023 r. wejdą w życie przepisy obszernej nowelizacji Kodeksu karnego.

REKLAMA

Zmiany polegają m.in. na podwyższeniu sankcji za niektóre przestępstwa m.in. o charakterze seksualnym i pedofilskim, wprowadzeniu kary bezwzględnego dożywocia czy podwyższeniu progu kwotowego przestępstwa dla kradzieży.

„Co więcej, w ramach nowelizacji Kodeksu karnego kradzież tablic rejestracyjnych – które zazwyczaj służą złodziejom do okradania stacji benzynowych – przestanie być traktowana jako wykroczenie. Nowe przepisy zakładają, że taki czyn będzie przestępstwem, za które grozi nawet 5 lat więzienia” – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie dotyczącym reformy.

Kradzież tablic rejestracyjnych w Kodeksie karnym

Po zmianach w Kodeksie karnym pojawi się art. 306c. w następującym brzmieniu:

Podstawa prawna § 1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego.

Surowym karom będzie zatem podlegał nie tylko zabór tablicy rejestracyjnej, ale też użycie tablicy nieprzypisanej do tego pojazdu, podrobionej albo przerobionej, jeżeli może to uniemożliwić albo utrudnić identyfikację tego pojazdu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto pamiętać, iż nowy przepis dotyczy tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. „Nie będzie się on w związku z tym odnosił np. do tablic rejestracyjnych o znaczeniu wyłącznie historycznym, niedopuszczonych aktualnie do używania na drodze w celu identyfikacji pojazdu (np. obowiązujących w Polsce w latach 60. XX w.), kolekcjonerskich czy powszechnie sprzedawanych jako pamiątki)” – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji.

Jak jest obecnie?

Aktualnie kradzież tablic rejestracyjnych jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 119 Kodeksu wykroczeń sprawca takiego czynu podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.