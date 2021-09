Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

Renta rodzinna - student pierwszego roku

Studenci pierwszego roku, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, mają tylko kilka dni na złożenie zaświadczenia z uczelni. Dzięki temu ZUS będzie mógł wypłacić im rentę rodzinną także za wrzesień. Czas na dostarczenie dokumentów upływa 30 września.

- Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25. roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie studenta do renty rodzinnej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymują rentę rodzinną do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Natomiast wypłata renty rodzinnej dla studentów zazwyczaj obejmuje rok akademicki, czyli od października do września. A co z żakami, którzy dopiero rozpoczynają od października swoją edukację na wyższej uczelni? Czy im się należy renta rodzinna za wrzesień?

- Student, który dopiero rozpoczyna naukę na uniwersytecie czy w szkole wyższej, chce mieć wypłatę świadczenia za wrzesień, po ukończeniu szkoły średniej, musi złożyć w ZUS, najpóźniej do 30 września, zaświadczenie o kontynuowaniu kształcenia. Potrzebne zaświadczenie wyda placówka, w której będzie kontynuowana nauka. W przypadku gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Natomiast studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie z uczelni mieli wydane na rok akademicki, mają czas na złożenie kolejnego zaświadczenia do końca października.

Zawiadomienie ZUS o zaprzestaniu nauki

Jeśli uprawniony do renty student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS. Wówczas instytucja wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli uczeń czy student tego nie zrobi to Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie, które później trzeba będzie zwrócić i w dodatku razem z odsetkami.

Ponadto jeśli osoba ucząca się do 25. roku życia pobiera rentę rodzinną musi zawiadamiać ZUS między innymi o: