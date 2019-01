Renta z tytułu niezdolności do pracy - kwoty na Dolnym Śląsku

Osoby ubezpieczone, które nie mogą pracować zawodowo z powodu złego stanu zdrowia lub całkowitej niezdolności do pracy mogą wystąpić do ZUS o wypłatę renty.

- Żeby to było możliwe, czyli żeby dostawać rentę z tytułu niezdolności do pracy - trzeba być nie tylko ubezpieczonym, ale spełnić także inne warunki takie jak np. określony staż pracy – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

reklama reklama

Przy ustalaniu wysokości renty występują dwa ograniczenia

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty nie może być wyższy niż 250 proc., przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, które w 2019 roku jest prognozowane na 4765 zł. Ograniczeniu temu nie podlegają renty naliczane dla osób, u których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku lub choroby zawodowej.

- Stąd biorą się niektóre bardzo wysokie kwoty rent – wyjaśnia rzeczniczka ZUS. – Nie jest możliwe, po zastosowaniu ograniczenia do 250 proc., żeby renta, która została przyznana na podstawie ogólnego stanu zdrowia była tak wysoka jak ta w Pile (ponad 27 tys.), o której mogliśmy przeczytać w mediach – wyjaśnia Kowalska-Matis.

WROCŁAW

Najwyższa wypłacana we Wrocławskim Oddziale ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy to 5773,24 zł, którą na swoje konto dostaje, co miesiąc 63 letni mieszkaniec Wrocławia. Pan ma ponad 43 letni staż pracy i udokumentowane wysokie zarobki. Obecnie jest całkowicie niezdolny do pracy

WAŁBRZYCH

Najwyższa wypłacana w Wałbrzyskim Oddziale ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy to 8610,82 zł. Dostaje ją były nauczyciel z 46 letnim stażem pracy i udokumentowanymi wysokimi zarobkami. Wysokość renty jest spowodowana tym, że została naliczona bez ustawowego ograniczenia do 250 proc. przeciętnego dochodu, bowiem wypłacana jest z Funduszu Wypadkowego.

LEGNICA

Najwyższa wypłacana w Wałbrzyskim Oddziale ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy to 4951,52, która wpływa na konto mieszkańca Legnicy, z 40-letnim stażem pracy i udokumentowanymi wysokimi zarobkami.. Pan jest obecnie całkowicie niezdolny o pracy, ale naliczenie wysokości jego wypłaty podlegała ustawowemu ograniczeniu do 250 proc.

*wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia Kwota Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1029,80 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35 zł Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1235,76 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 926,82 zł

*wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

Polecamy serwis: Renty