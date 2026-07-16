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Renta wdowia wzrośnie do 50 proc.? Padła konkretna data zmian

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16 lipca 2026, 07:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
renta wdowia zus
Renta wdowia wzrośnie do 50 proc.? Padła konkretna data zmian
INFOR

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Renta wdowia może w przyszłości wynosić 50 proc. drugiego świadczenia zamiast planowanych 25 proc. Taką zapowiedź złożył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wskazując 2028 rok jako termin wprowadzenia zmian. Polityk zapowiedział również rozszerzenie prawa do świadczenia na wszystkich wdowców i wdowy. Wyjaśniamy, co obecnie obowiązuje, kto może otrzymać rentę wdowią i jakie warunki trzeba spełnić.

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Renta wdowia ma w przyszłości wzrosnąć z obecnych 25 proc. do 50 proc. drugiego świadczenia – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk wskazał również konkretny termin wprowadzenia zmian oraz zapowiedział rozszerzenie uprawnień na wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Sprawdź, co miałoby się zmienić oraz jakie obecnie obowiązują zasady przyznawania renty wdowiej.

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Włodzimierz Czarzasty zapowiada podwyższenie renty wdowiej do 50 proc.

Decyzja o ewaluacji renty wdowiej zostanie podjęta w 2028 roku; świadczenie będzie wynosiło 50 proc. i będzie dotyczyło wszystkich wdowców i wszystkich wdów - zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Na konferencji prasowej w dniu 1 lipca Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że w 2028 r. Lewica będzie w rządzie i doprowadzi do wprowadzenia tej zasady. Doprowadzimy do tego, że to świadczenie będzie wynosiło 50 proc. - czyli jedno 100 proc., a drugie 50 proc. Po drugie, to świadczenie będzie dotyczyło wszystkich wdowców i wszystkich wdów, bo teraz wszystkich nie dotyczy. Zrobimy dwie zasadnicze zmiany: 50 proc. i rozszerzymy to na wszystkich, wszyscy będą do tego uprawnieni” - zapowiedział.

„Wiem, że będziemy współrządzili w roku 2028. Proszę traktować tę sprawę jako rzecz, która zostanie w 2028 roku przez polityków Lewicy - do których zawsze należałem i należę - wprowadzona” - powiedział.

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Ile obecnie wynosi renta wdowia?

W lipcu br. minie rok odkąd ZUS wypłaca rentę wdowią. Od 1 lipca 2025 roku świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 proc. drugiego świadczenia; składa się więc ze 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Od stycznia 2027 roku renta wdowia będzie wynosiła 25 proc.

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Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca musi spełnić cztery warunki. Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

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Kto może otrzymać rentę wdowią?

Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej, nowe świadczenie przysługuje dla wdowy lub wdowca, którzy mają prawo do:

  • renty rodzinnej oraz
  • własnego świadczenia: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej,
  • mają co najmniej 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  • do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej,
  • nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Jakie dokumenty są wymagane do renty wdowiej?

Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) jest podstawowym dokumentem, który należy złożyć, aby ubiegać się o rentę wdowią. To właśnie na jego podstawie organ rentowy ocenia możliwość łącznej wypłaty przysługujących świadczeń. Formularz można złożyć zgodnie z obowiązującymi zasadami w odpowiedniej instytucji emerytalno-rentowej.

Jeśli wdowa lub wdowiec ma już prawo zarówno do renty rodzinnej, jak i własnego świadczenia, do wniosku o „rentę wdowią” nie musi dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Oznacza to, że w takiej sytuacji procedura jest uproszczona i ogranicza się do złożenia samego formularza ERWD. Brak konieczności kompletowania dodatkowych załączników ułatwia ubieganie się o świadczenie.

Kiedy złożyć dokumenty? Wdowa lub wdowiec, którzy spełnią warunki do renty wdowiej wniosek o łączną wypłatę świadczeń mogą złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków.

Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w każdym organie emerytalnym lub rentowym, w którym wdowa lub wdowiec ma ustalone prawo do renty rodzinnej bądź do innego świadczenia emerytalno-rentowego.

W ZUS wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE/e ZUS.

Jak i kiedy ZUS rozpatrzy wniosek?

Wniosek rozpatruje właściwy organ emerytalny lub rentowy do którego zostanie złożony wniosek o łączną wypłatę świadczeń.

Wniosek o rentę wdowią złożony w ZUS rozpatrzy jednostka organizacyjna ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS.

Organ rentowy wyda decyzję w sprawie ustalenia zbiegu świadczeń w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Czy od decyzji ZUS można się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Dodatkowe informacje o rencie wdowiej

Renta wdowia jest wypłacana od 1 lipca 2025 r. Zgodnie z wyborem osoby uprawnionej organ rentowy wypłaci:

  • 100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo
  • 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Od 1 stycznia 2027 r. będzie to nie 15%, a 25% drugiego świadczenia.

Wdowa lub wdowiec, którzy spełnią warunki lub złożą wniosek nabędą prawo do łącznej wypłaty świadczeń od miesiąca, w którym zgłoszą wniosek jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym spełnią warunki.

Jeżeli oprócz prawa do renty rodzinnej oraz emerytury wdowa/wdowiec ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to na wniosek, organ wypłaci:

  • 100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo
  • 100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo
  • 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Zasadę tą odpowiednio stosuje się do wdowy/wdowca, który ma prawo do renty inwalidy wojennego lub osoby represjonowanej lub do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową.

Łączna suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu wliczane są świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów wraz ze wskazanymi w ustawie świadczeniami, których łączną wypłatę ustalimy.

Jeśli suma połączonych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, świadczenia zostaną pomniejszone o kwotę przekroczenia. W pierwszej kolejności będą pomniejszane świadczenia finansowane z budżetu państwa.

Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

w Centrum Kontaktu Klientów ZUS

  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
  • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
  • konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00 w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS

lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

FAQ – renta wdowia 2026. Najczęściej zadawane pytania

Czy renta wdowia wzrośnie do 50 proc. drugiego świadczenia?

Taką zmianę zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Według deklaracji polityka renta wdowia miałaby od 2028 roku wynosić 50 proc. drugiego świadczenia zamiast planowanych obecnie 25 proc. Na razie są to zapowiedzi polityczne, a nie obowiązujące przepisy.

Ile obecnie wynosi renta wdowia?

Od 1 lipca 2025 r. renta wdowia obejmuje 100 proc. wybranego świadczenia oraz 15 proc. drugiego świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Renta wdowia przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy mają prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia emerytalno-rentowego. Dodatkowo trzeba spełnić warunki dotyczące wieku, wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, prawa do renty rodzinnej oraz pozostawania poza nowym związkiem małżeńskim.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy:

  • mieć ukończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  • pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
  • nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim,
  • nabyć prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • posiadać prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia.

Czy wszyscy wdowcy i wdowy mają prawo do renty wdowiej?

Nie. Obecnie świadczenie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym ustawowe warunki. Zapowiadane zmiany zakładają rozszerzenie prawa do renty wdowiej na wszystkich wdowców i wszystkie wdowy, jednak przepisy w tym zakresie nie zostały jeszcze uchwalone.

Jakie świadczenia można łączyć w ramach renty wdowiej?

Można łączyć rentę rodzinną z własnym świadczeniem, np. emeryturą z ZUS, emeryturą rolniczą, emeryturą wojskową, policyjną, rentą z tytułu niezdolności do pracy, emeryturą pomostową, świadczeniem przedemerytalnym czy nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania renty wdowiej?

Podstawowym dokumentem jest wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Jeżeli osoba ma już przyznane prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia, zazwyczaj nie musi dołączać dodatkowych dokumentów.

Gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek można złożyć w ZUS lub innym właściwym organie emerytalno-rentowym. Dokumenty można przekazać osobiście, przez pełnomocnika, pocztą, za pośrednictwem polskiego konsulatu albo elektronicznie przez PUE/eZUS.

Kiedy złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek można złożyć najwcześniej 30 dni przed spełnieniem wszystkich warunków wymaganych do przyznania świadczenia. Prawo do wypłaty powstaje od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia ustawowych warunków.

Ile czasu ZUS ma na rozpatrzenie wniosku o rentę wdowią?

ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Czy można odwołać się od decyzji ZUS w sprawie renty wdowiej?

Tak. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy je złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.

Czy renta wdowia ma limit wysokości?

Tak. Łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeżeli limit zostanie przekroczony, świadczenia zostaną odpowiednio pomniejszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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Źródło: INFOR
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