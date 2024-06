Min. sprawiedliwości A. Bodnar: Rozwody od ręki i bez sędziego. Notariusz albo rozwód w USC. Bez orzekania o winie

Pozasądowe rozwody. Taka możliwość tylko dla par bez konfliktu. Min. sprawiedliwości A. Bodnar i Ministerstwo Sprawiedliwości planują nowelizacją przepisów o rozwodach.

Szykuje się nam nowelizacja art. 56 Kodeksu rodzinnego. Przepis obecnie stanowi: "Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód." Po nowelizacji nie tyko sąd miałby takie uprawnienie.

Min. sprawiedliwości Adam Bodnar i MS pracują nad dwoma koncepcjami nowelizacji przepisów o rozwodach:

Rozwody bez sędziego. Notariusz albo rozwód w urzędzie stanu cywilnego

W Ministerstwie Sprawiedliwości :

Koncepcja 1) rozszerzenie uprawnień notariuszy lub

Koncepcja 2) dopuszczenie rozwodów przed urzędnikiem urzędu stanu cywilnego.

Cel nowelizacji: odciążenie sądów i umożliwiło małżonkom szybsze uzyskanie rozwodu za porozumieniem stron, bez orzekania o winie, zwłaszcza w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają małoletnich dzieci.

Tylko bez orzekania o winie. Rozwody bez sędziego. Notariusz albo rozwód w urzędzie stanu cywilnego

Rozwód bez orzekania o winie, to tzw. sprawa bezsporna. Można to załatwić w pół godziny w sądzie, ale na rozprawę czek się rok można uzyskać na rozprawie trwającej kwadrans. "Kłopot w tym, że aby do niej w ogóle doszło, trzeba czekać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Rozstrzyganie w tej materii zastrzeżone jest dla sądów okręgowych, które są przeciążone m.in. licznymi procesami frankowymi" - podkreślono w artykule.

Zdaniem cytowanego przez "Rz" Aleksandra Szymańskiego, prezesa Krajowej Rady Notarialnej, w sprawach, w których brak jest sporu i nie występuje kwestia opieki nad dziećmi, rozwiązanie małżeństwa przed notariuszem będzie zdecydowanie szybsze niż prowadzenie postępowania przed sądem. Wprowadzenie rozwodu notarialnego odciąży też sądownictwo - ocenił. Na taki krok zdecydowały się już m.in. Hiszpania, Francja, Łotwa, Litwa i Słowenia.

Dr Joanna Dominowska, adwokat specjalizująca się w prawie rodzinnym, powiedziała "Rz", że również powierzenie kompetencji związanych z rozwodem urzędnikom USC "byłoby o tyle sensowne, że to przed nimi zawiera się małżeństwo, więc i przed nimi powinno się je rozwiązywać

źródło informacji: PAP, Rzpl