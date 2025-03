W policji udało się utrzymać dojazdówkę obok nowej mieszkaniówki. Od 900 zł do 1800 zł. I od 140 złotych do 200 zł miesięcznie

Policjanci z 160 zł do 200 dodatku za dojazd do miejsca służby i 800 zł – 1800 świadczenia mieszkaniowego. Nowe świadczenie mieszkaniowe także dla straży granicznej i strażaków. Świadczenia mieszkaniowe wkrótce dla Służby Więziennej (tu trwają rozmowy w MS).

Policjanci zachowają więc zmienioną dojazdówkę i będą mieli mieszkaniówkę.

REKLAMA

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. „Roczne koszty dodatków mieszkaniowych, to jest to między 1,8 a 2,2 miliarda złotych”

Dodatek mieszkaniowy dla policjantów

Dodatek mieszkaniowy dla Policji, straży granicznej i straży pożarnej będzie wypłacany od 1 lipca 2025 r. Cechy nowego świadczenia:

ryczałt od 900 do 1800 złotych – wysokość zależna od miejscowości. brak podatku PIT każdy policjant (zasada także w innych służbach) może otrzymać to świadczeni. Jeżeli wcześniej otrzymał świadczenia mieszkaniowe musi je częściowo zwrócić (50%).

Dodatek do dojazdów

Jego prawdopodobnie nowa formuła jest taka. Zasady. Policjant, który pełni służbę poza miejscowością zamieszkania otrzyma dla:

30 km 140 złotych miesięcznie. między 30 km a 50 km zwrot kosztów dojazdu to 180 zł miesięcznie. w ięcej niż 50 km - 200 zł.

Źródło: https://zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/3754-infosecurity24-protest-zawieszony

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Związkowcy: "Nowa mieszkaniówka, wbrew wcześniejszym planom resortu, nie wpłynie na likwidację dodatku za dojazd do miejsca pełnienia służby. Świadczenie to nie będzie jednak dalej funkcjonowało w takim kształcie jak obecnie."

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Jakie znaczenie ma świadczenie mieszkaniowe dla policjantów na przykładzie z Podkarpacia

Związkowcy z Podkarpacia tak się chwalą swoimi sukcesami: Jeszcze 15 listopada rząd proponował, żeby rozłożyć wprowadzenie świadczenia mieszkaniowego na 3 lata. My wynegocjowaliśmy to od 1 lipca 2025 r.! Co to oznacza dla funkcjonariuszy? Odpowiedź:

3800 policjantów na Podkarpaciu, którzy byli wykluczeni, dostanie świadczenie.

980 młodych funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej – wcześniej bez prawa do wsparcia – teraz otrzyma je po zakończeniu kursu podstawowego.

W pierwszych trzech latach służby nowi policjanci zyskają ponad 30 000 zł!

Ponad 95% funkcjonariuszy w naszym garnizonie skorzysta z nowego systemu.

Nowe dodatki także dla Służby Więziennej

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają rozmowy o świadczeniu mieszkaniowym takim samym jak dla Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Ma być współczynnika tak, aby dodatek uwzględniał różnice w koszcie najmu mieszkania w zależności rejonu Polski.

WAŻNE! Mają być wygaszone wcześniejsze świadczenia mieszkaniowych w Służbie Więziennej. Chodzi o:

pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego lub domu;

Funkcjonariusze mają wybór:

Wariant 1 Zachować dotychczas uzyskanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub

Wariant 2 wejścia w nowy system świadczeń z zastrzeżeniem zwrotu otrzymanej wcześniej pomocy – jednorazowo lub w ratach.