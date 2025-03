Wojsko wezwie 230 tysięcy Polaków. Na tej liście są nawet 60-latkowie i kobiety

Strach obleciał tych, do których trafiło to wezwanie? Tocząca się od trzech lat wojna na Ukrainie sprawia, że rutynowe stawienie się przed wojskową komisją kwalifikacyjną, zyskuje inny wymiar. Jak co roku armia sprawdza kto nadaje się na żołnierza. Musi mieć w rezerwie tych, których weźmie w kamasze, kiedy przyjdzie najgorsze.

Co grozi tym, którzy się nie stawią na wezwanie wojskowej komisji kwalifikacyjnej To wielkie sprawdzanie ruszyło 3 lutego i potrwa do końca kwietnia. Wedle szacunków, przed komisjami lekarskimi w tym roku stanie około dwieście trzydzieści tysięcy Polaków. Kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić przed komisją kwalifikacyjną Tym razem ten obowiązek dotyczy mężczyzn urodzonych w 2006 roku, oraz starszych, którzy do tej pory jeszcze przed komisją nie stawali. W Wojskowym Centrum Rekrutacji muszą się też pojawić przedstawicielki płci pięknej z roczników 1998-2006, które mają umiejętności przydatne w armii. Sprawdzanie tego czy nadają się w kamasze dotyczy też pań kończących naukę na uczelniach medycznych, weterynaryjnych, także studiujących psychologię w tym roku szkolnym lub akademickim. Na tej liście są także, są także osoby do 60. roku życia z nieuregulowanym statusem wojskowym. Kwalifikacja wojskowa, zastąpiła zniesioną w 2008 roku obowiązkową służbę zasadniczą. Po całej procedurze młodzi ludzie otrzymują tylko zaświadczenie, że w Wojskowym Centrum Rekrutacji się pojawili. Można je pokazać w pracy lub w szkole jako usprawiedliwienie nieobecności. Najważniejsze, żeby przed komisją się stawić. Badania lekarskie to tylko sprawdzenie stanu zdrowia i sprawności i tego czy ktoś do armii się nadaje, można usłyszeć na filmie jakie Wojsko Polskie zamieściło na kanale YoyTube. To między innymi wypełnienie ankiety i rozmowa z psychologiem. Jest też pomiar wzrostu, wagi i ciśnienia. Potem lekarz delikwenta osłuchuje, sprawdza mu wzrok i kręgosłup. Kwalifikacja wojskowa. Jakie dokumenty trzeba zabrać Wezwani do kwalifikacji wojskowej muszą mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, na przykład paszport, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się przed komisją oraz aktualną fotografię o wymiarach trzy na cztery centymetry, bez nakrycia głowy. Potrzebny jest też dokument potwierdzający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki. Dalszy ciąg materiału pod wideo Co grozi tym, którzy się nie stawią na wezwanie wojskowej komisji kwalifikacyjnej Jakie sankcje karne czekają tych, którzy nie stawili się przed oblicze wojskowej komisji lekarskiej? Grozi za to grzywna przymuszenia, albo przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu e egzekucyjnym w administracji.