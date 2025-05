Dualizm składek w emeryturach. Postulaty 1) zaprzestania pobierania składek ZUS od pensji cywilnych oraz 2) zwrot choć części składek [Wypłata gotówkowa albo przesunięcie z ZUS do zakładu emerytalnego mundurowych]

Mundurowi od co najmniej dwóch lat domagają się od ZUS oddania im do dyspozycji składek zgromadzonych przez ZUS od pracy w cywilu. Od dwóch lat mundurowi składają petycje w Sejmie, adresują je do rządu (w ich imieniu działają też posłowie, składając interpelacje). Co próbują załatwić? W przypadku rozpoczęcia służby przed 1999 r. mundurowy po odejściu z wojska albo policji nie może pobierać jednocześnie z mundurową drugiej emerytury (tym razem cywilnej, wypłacanej obok żołnierskiej albo policyjnej). Niektórzy emeryci twierdzą, że mają „zaparkowane” w ZUS składki w wysokości 500 000 zł – 600 000 zł. I pieniądze te nie mają realnego wpływu na zwiększenie wartości emerytury mundurowej. W listach byłych mundurowych pojawia się wiele pomysłów na rozwiązanie problemu niekorzystnych dla nich przepisów. W artykule przedstawiam dwa: 1) zaprzestanie pobierania składek ZUS od pensji cywilnych oraz 2) zwrot choć części składek (Wypłata gotówkowa albo przesunięcie z ZUS do zakładu emerytalnego mundurowych).

Niektórzy emeryci żądają możliwości pracy po przejściu na emeryturę bez obciążania wynagrodzeń

REKLAMA

Żądania mundurowych: ZUS przestań pobierać składki od dochodów cywilnych

Przykładowy list z takimi żądaniami:

Przykład Dzień dobry! Jestem jednym z tych 200 tys. emerytów mundurowych poszkodowanych przez system emerytalny. Zwróciłem się z pozwem do ZUS (sprawa utknęła w S.A. w Szczecinie) Żądam zwrotu połowy składki z konta, tzn. kwoty wpłaconej z moich środków i zwaloryzowanych przez kolejne lata. Uważam, że byłby to sprawiedliwy i prosty sposób na naprawienie krzywd. Pozdrawiam.

Inne listy od mundurowych opublikowaliśmy w poniższych artykułach:

Żądania mundurowych: ZUS przestań pobierać składki. ZUS oddaj połowę składek. I nie zapomnij o waloryzacji

Przykładowy list z takimi żądaniami:

Przykład Jestem emerytem mam pełną wysługę zgodnie z razem i przepisami w wysokości 75% wojskową. Przyjęty przed rokiem 1999 r. Tak więc nie korzystam ze składek cywilnych przed pójściem do wojska (jak również po zakończonej służbie wojskowej), bo nadal pracuje. Skoro nie korzystam to przynajmniej niech mi nikt nie potrąca składek różnych z dwóch należności niej się zdecydują, czy z emerytury czy z pracy którą świadczę.

Wciąż niespełnione żądania mundurowych - przykład z listopada 2024 r.

Przykład takich żądań - link

REKLAMA

W ostatnim okresie coraz większego rozgłosu nabiera sprawa tzw. „drugiej emerytury”, czyli możliwości pobierania drugiego, równoległego świadczenia emerytalnego przez funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy wstąpili do służby przed 1 stycznia 1999 r. , a po zwolnieniu ze służby podjęli pracę zawodową. O zainteresowaniu tą sprawą świadczy również rosnąca liczba telefonów do sekretariatu Federacji.

Przypominamy, że złożony przez klub KO projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS wniesiony do laski marszałkowskiej jeszcze poprzedniej kadencji Sejmu zakładał, że emeryci, którzy po przejściu na emeryturę "mundurową" dalej pracowali "w cywilu" i odprowadzali składki, mieli mieć prawo do wyższych emerytur. W praktyce oznaczałoby to umożliwienie im otrzymywania dwóch świadczeń: z systemu mundurowego oraz systemu powszechnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W uzasadnieniu do tego projektu można było przeczytać: „odprowadzając składki na ubezpieczenie społeczne od otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pracy zawodowej funkcjonariusze i żołnierze stają się ubezpieczonymi w systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak zgodnie z dotychczasowymi przepisami emeryt mundurowy nie ma prawa do świadczenia emerytalnego wyliczonego na podstawie składek odprowadzonych do ZUS”. Z chwilą zakończenia minionej kadencji Sejmu, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, projekt ten zakończył swój żywot legislacyjny.

Przedstawiciele Federacji prowadzą na ten temat rozmowy z przedstawicielami władz. Na ich podstawie można stwierdzić, że pod uwagę mogą być brane następujące rozwiązania.

Ważne Nowelizacja ustawy o FUS o postanowienia umożliwiające pobieranie dwu emerytur przez wszystkich emerytów mundurowych, bez względu na okres wstąpienia do służby.

Odstąpienie od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli pracę zawodową. Warto przypomnieć, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego już w październiku 2022 r. wystosował petycję do premiera w sprawie takiego rozwiązania. Reakcja rządu była negatywna.

Zwrot zgromadzonych środków na subkontach w ZUS ubezpieczonym, którzy takie składki odprowadzali. Wydaje się to najmniej prawdopodobne ze względu na skutki dla budżetu państwa.

Podjęcie próby połączenia emerytury mundurowej z emeryturą z ZUS.

W najbliższym czasie ma zostać powołana komisja rządowo-parlamentarna, której zadaniem ma być przygotowanie projektu odpowiednich rozwiązań prawnych. Prezydium Zarządu Federacji dołoży starań, aby w tej komisji znaleźli się nasi przedstawiciele.

O podejmowanych dalszych działaniach będziemy informować.

Przewodniczący Federacji

płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2