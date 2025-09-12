REKLAMA

Sejm: Od 900 zł do 1800 zł dla mundurowych - bo na około 160 000 funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9000 lokali

Sejm: Od 900 zł do 1800 zł dla mundurowych - bo na około 160 000 funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9000 lokali

12 września 2025, 09:42
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Sejm: Od 900 zł do 1800 zł dla mundurowych bo na około 160 000 funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9000 lokali
Sejm: Od 900 zł do 1800 zł dla mundurowych bo na około 160 000 funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9000 lokali
Projekt ustawy obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. Dotyczy także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. I pracuje nad nim odpowiednia komisja sejmowa. Sama ustawa - tak ważna dla funkcjonariuszy i żołnierzy - już niebawem będzie uchwalona.

Wiceminister administracji i spraw wewnętrznych Czesław Mroczek wyjaśnił, że projekt ustawy jest odpowiedzią na sytuację, w której na około 160 tysięcy funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9 tysięcy lokali. - Największy problem jest w dużych miastach, tam, gdzie koszty pozyskania, wynajmu czy zakupu mieszkania są największe - ocenił.

Ważne

Przekazał, że proponowana ustawa wprowadza świadczenie mieszkaniowe w różnej wielkości, od 900 zł do 1800 złotych, w zależności od kosztu mieszkania. Wyjaśnił, że wartość świadczenia mieszkaniowego będzie określana odrębnie dla każdego powiatu w oparciu o analizę kosztów najmu mieszkania w każdym z nich.

Sejm: Od 900 zł do 1800 zł dla mundurowych bo na około 160 000 funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9000 lokali

W odpowiedzi na zarzuty o zbyt pospieszne procedowanie podkreślił, że prace nad tym projektem rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku a konsultacje społeczne trwały 8-9 miesięcy. Wyjaśnił, że projekt nie obejmuje wszystkich formacji mundurowych, ponieważ jest to ustawa zmieniająca siedem ustaw dla konkretnych formacji podlegających MSWiA i koordynatorowi służb specjalnych. - Inne służby będą miały zmieniane własne ustawy pragmatyczne - zapowiedział Mroczek.

 

Ważne

W projekcie zapisano, że funkcjonariuszom wspomnianych służb, mianowanym na okres służby przygotowawczej lub na stałe, od dnia mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełnią służbę, albo na jego uzasadnioną prośbę w innej miejscowości. Prawo to będzie można zrealizować w formie przydziału lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej, przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, a także poprzez przyznanie świadczenia mieszkaniowego.

Sejm: Świadczenia mieszkaniowe dla mundurowych w komisji sejmowej

Projekt ustawy dotyczący świadczeń mieszkaniowych dla służb mundurowych został ponownie skierowany do sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. W czwartek posłowie zgłosili do niego poprawki dotyczące m.in. dookreślenia terminów i dostosowania rozwiązań do specyfiki funkcjonowania służby.

W czwartek w Sejmie odbyło się sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy wprowadzającym świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Uwagi posłów do przepisów o świadczeniach mieszkaniowych dla mundurowych

Poseł Jarosław Zieliński (PiS) zapowiedział, że jego klub będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy, ponieważ "zawsze wspierał wszystkie rozwiązania, które służą bezpieczeństwu". Jednocześnie wyraził wątpliwość, dlaczego niektóre służby - CBA, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa i Straż Marszałkowska - zostały w projekcie pominięte.

Maria Małgorzata Janyska (KO) podkreśliła, że obecnie bezpieczeństwo państwa nabrało szczególnego znaczenia, dlatego tak ważne jest stworzenie dobrych warunków pracy dla tych formacji, których jakość pracy przekładała się na bezpieczeństwo obywateli. Zaznaczyła, że projekt wprowadza zmiany m.in. w kwestii przyznania świadczeń mieszkaniowych, które będą istotne w geograficznym rozlokowaniu i możliwości zapewnienia pełnej obsady służb tam, gdzie one są najbardziej potrzebne.

Posłanka złożyła do projektu osiem poprawek. Wyjaśniła, że dotyczą one dookreślenia terminów, ujednolicenia treści, upoważnienia do wydawania aktu wykonawczego, zmiany odesłań, wprowadzenia tożsamych rozwiązań ustawowych, dostosowania rozwiązań do specyfiki funkcjonowania służby, usunięcia potencjalnych kolizji interpretacyjnych, dookreślenia regulacji i rozszerzenia katalogu wyjątków. Jak zaznaczyła, klub Koalicji Obywatelskiej deklaruje, że jest w całości za projektem ustawy.

Posłanka Urszula Nowogórska (PSL) zaznaczyła, że jej klub również popiera projekt. - Zapisy, które są zawarte w tej ustawie poprawiają sytuację mieszkaniową funkcjonariuszy służb mundurowych (...). A zapewnienie funkcjonariuszom wszystkich rodzajów służb właściwych warunków do rozwoju, do pracy, do funkcjonowania jest naszym obowiązkiem - zastrzegła. Nowogórska wyraziła również zadowolenie, że zostały złożone poprawki, które doprecyzowują pewne kwestie.

Poseł Arkadiusz Sikora (Lewica) poinformował, że także jego klub popiera projekt ustawy. - Ta ustawa oczywiście powoduje duże obciążenie dla budżetu państwa i tego nie ukrywamy. To jest blisko 2,5 mld zł. Ale (...) zapewniam, że w przyszłorocznym budżecie te pieniądze się znajdą - powiedział.

- Przez ostatnie lata służby państwowe kurczyły się, właściwie w tych obszarach powstawało coraz więcej wakatów (...). My to naprawiamy (...). Dofinansowane służby, dofinansowani urzędnicy, dofinansowane państwo to silne państwo, a nie państwo z tektury - dodał.

Przedstawiciel Konfederacji Witold Tumanowicz zwrócił uwagę na szybkie tempo procedowania ustawy i fakt, że projekt nie uwzględnia wszystkich służb - pominięte zostały Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, CBA czy Straż Marszałkowska. - Nie może być tak, że funkcjonariusze mają zawsze stać na straży naszego bezpieczeństwa, a prawo dla nich jest stworzone w pośpiechu i bez dokładnej analizy - ocenił. Dodał, że mimo uwag Konfederacja popiera założenia projektu.

Prace w Sejmie nad świadczeniami mieszkaniowymi zbliżają się do końca

Ze względu na złożone poprawki projekt został ponownie skierowany do sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Projekt ustawy obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. Dotyczy także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

Źródło: PAP
Sejm: Od 900 zł do 1800 zł dla mundurowych - bo na około 160 000 funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9000 lokali
12 wrz 2025

Projekt ustawy obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. Dotyczy także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. I pracuje nad nim odpowiednia komisja sejmowa. Sama ustawa - tak ważna dla funkcjonariuszy i żołnierzy - już niebawem będzie uchwalona.
