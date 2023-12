Jakie podwyżki uposażeń dla Straży Granicznej? W jakiej wysokości w 2024 roku?

Podwyżki uposażeń dla Straży Granicznej. Związkowcy zrzeszeni w NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócili się do premiera Donalda Tuska z pytaniem o podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy tej formacji. Związek chce wiedzieć, kiedy i w jakiej wysokości zostaną wprowadzone podwyżki.

Kiedy podwyżki uposażeń dla Straży Granicznej? W jakiej wysokości w 2024 roku?

W piśmie datowanym na 14 grudnia napisano, że związkowcy zwracają się z wnioskiem do premiera o pilne udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, "w jakiej wysokości i od kiedy zostaną wprowadzone podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Straty Granicznej". Jak dodano, wniosek związany jest z "licznymi pytaniami zgłaszanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej". Pismo zaadresowano również do wiadomości nowego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

W uzasadnieniu wniosku podano, że zaplanowany wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straty Granicznej w 2024 roku "jest tylko na poziomie zbliżonym do wysokości waloryzacji rent i emerytur". "Sytuacja ta powoduje, że wielu funkcjonariuszy rozważa podjęcie decyzji o odejściu ze służby. Konsekwencją takich decyzji będzie katastrofalny stan kadr Straży Granicznej. Aby temu pilnie przeciwdziałać konieczne jest wprowadzenie wzrostu uposażeń na poziomie nie mniejszym niż przedstawiony przez pana premiera w trakcie wygłoszonego expose w Sejmie" - czytamy.

"Chcę podkreślić, że znaczny wzrost dotychczas zapowiadanych podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej i to od dnia 1 stycznia 2024 roku pozytywnie wpłynie na wzmacnianie formacji i jej funkcjonariuszy w realizacji zadań w ochronie granicy państwowej, w wyjątkowo trudnej sytuacji wynikającej z presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej, stanu wojny na Ukrainie, rekordowego wzrostu odpraw granicznych, licznych ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trudnej sytuacji kadrowej, spowodowanej rekordową ilością odejść ze służby w 2023 roku" - napisał przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy SG Marcin Kolasa w liście do premiera.

Działania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Kolasa zwrócił uwagę, że ostatni czas był okresem największych wyzwań z jakimi mierzyła się formacja i jej funkcjonariusze. "W marcu 2020 roku zostały przywrócone tymczasowo kontrole graniczne osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Od 2021 roku funkcjonariusze Straży Granicznej z narażeniem życia i zdrowia odpierają bezprecedensowy atak na granicy z Białorusią, zorganizowany przez reżim białoruski. Od lutego 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę, pomagają uchodźcom uciekającym przed wojną i pełnią służbę w warunkach, gdy w państwie sąsiednim trwa wojna" - wymienił.

Dodał, że od 4 października tego roku, na granicy polsko-słowackiej tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna, której celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego.

W jego ocenie wszystko to powoduje, że funkcjonariusze SG poddawani są ponadprzeciętnym obciążeniom wynikającym ze służby. "Jednak swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że potrafią sprostać stawianym im zadaniom" - napisał.

Dodał, że w ocenie NSZZ funkcjonariuszy SG brak satysfakcjonujących podwyżek uposażeń tej formacji przyczyni się do odejścia ze służby doświadczonych funkcjonariuszy oraz braku nowych chętnych do podjęcia służby.

"Odbudowa kadr w pełni wyszkolonych i zdolnych do realizacji zadań w sposób profesjonalny i bezpieczny zajmie lata, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest sytuacją niepożądaną. W dobie aktualnych zagrożeń pełną zdolność operacyjną możemy osiągnąć tylko doświadczoną, zaangażowaną i zmotywowaną kadrą" - napisał szef NSZZ FSG.

autor: Marcin Chomiuk