6000 zł po maturze, już w te wakacje! Wojsko zapłaci za miesiąc szkolenia

Kwotę wysokości 6000 zł za miesiąc szkolenia będzie można uzyskać w te wakacje, w ramach specjalnej edycja Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, skierowanej do młodych. Wojsko przygotowało trzy terminy. Osoby, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe mogą się zgłosić i zarobić.

Wojsko zachęca do szkolenia, podczas którego można zarobić 6000 zł

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało letnią edycję Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która skierowana jest do absolwentów szkół średnich i ponadpodstawowych. Wraz ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego opracowywany jest program szkolenia trwający miesiąc (a dokładnie 27 dni), mający być wstępem do aktywnej rezerwy. Celem tego projektu jest nie tylko przygotowanie do ewentualnej służby wojskowej, lecz także budowanie patriotycznych postaw i umiejętności potrzebnych do skutecznego działania w dynamicznym środowisku armii.

Uczestnicy szkolenia nie poniosą żadnych kosztów, a za czas spędzony w koszarach otrzymają uposażenie równoważne najniższemu wynagrodzeniu zasadniczemu żołnierza zawodowego. Obecnie kwota ta wynosi 6000 zł brutto, co dla osób do 26. roku życia przekłada się na tę samą kwotę netto. Dzięki temu młodzi ludzie nie tylko zdobędą cenne doświadczenie, ale także otrzymają odpowiednie wsparcie finansowe, co może być istotne, zwłaszcza dla osób na początku swojej ścieżki zawodowej.

"Chciałbym zaprosić młodych ludzi po szkole ponadpodstawowej, zanim pójdą na studia czy do pracy, żeby przyszli na miesiąc przeszkolenia, żebyśmy mogli zaoferować im umiejętność, sprawność" - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy do kawiarni czy restauracji. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Więc bardzo będę zachęcał młodych ludzi" – zachęcał wicepremier.

Są przewidziane trzy terminy letnich szkoleń wojskowych dla młodych

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało trzy terminy letniej edycji Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, przeznaczonej dla absolwentów szkół średnich i ponadpodstawowych. Oto szczegółowe daty każdego z terminów:

pierwszy termin - od 10 czerwca do 6 lipca,

drugi termin - od 15 lipca do 10 sierpnia,

trzeci termin - od 19 sierpnia do 14 września.

Te różnorodne opcje czasowe mają na celu umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu jak największej liczbie osób, zapewniając elastyczność w planowaniu i dostosowując się do różnych harmonogramów życiowych absolwentów.

Aby rozpocząć proces zgłoszenia do miesięcznej letniej służby wojskowej, pierwszym krokiem dla ochotnika jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Istnieje również możliwość kontaktu z wojskowymi rekruterami poprzez portal internetowy www.zostanzolnierzem.pl.