Dwie emerytury dla mundurowych. Dla innych jedna. Nie będzie transferu składek cywilnych z ZUS

Podwójna emerytura a przeniesienie składek z ZUS do MON. Rząd nie zgadza się na takie rozwiązanie. Jest to jeden z pomysłów, aby rozwiązać problem żołnierzy, którzy po odejściu ze służby pracowali w cywilu i odprowadzali składki do ZUS. Mają więc zgromadzone składki emerytalne „żołnierskie” i „cywilne”. Inne reguły dotyczą osób służących przed 1999 r., inne dla rozpoczynających służbę po tej dacie granicznej. Problemy z tym podziałem mogłoby uratować ten pomysł: "Przenieśmy składki „zusowskie” do MON. I dokonajmy korzystnych przeliczeń emerytalnych."

Rząd nie zgadza się na takie rozwiązanie. REKLAMA Na wysokość emerytury przyznanej osobie, która wstąpiła do służby po raz pierwszy przed dniem 2 stycznia 1999 r., mają wpływ zarówno okresy zawodowej służby jak i „cywilnej” pracy objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Zasady przed 1999 r. dla emerytury wojskowej Osobie uprawnionej do emerytury wojskowej z tytułu służby, do której wstąpiła przed dniem 2 stycznia 1999 r. oraz do emerytury z FUS wypłacane jest jedno z tych świadczeń. Nie może ona pobierać obu emerytur, ponieważ przy obliczaniu emerytury wojskowej, uwzględnia się nie tylko okresy zawodowej służby, ale również okresy „cywilnej” pracy objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a więc okresy składkowe i nieskładkowe (poprzedzające służbę) wymienione w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Podstawa prawna: art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Dalszy ciąg materiału pod wideo Dowodzi tego poniższy sposób obliczania wysokości emerytury. Przykład Jest to 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta (niezależnie od wzrostu z tytułu okresów zawodowej służby) o: 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów,

1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad ww. trzyletni okres składkowy,

0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę. Ważne Pomimo uwzględnienia okresów „cywilnej pracy” w wymiarze emerytury wojskowej, emerytowany żołnierz może zgłosić wniosek o ustalenie prawa do emerytury z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Emerytowani żołnierze legitymujący się okresami ubezpieczenia z tytułu wykonywania pracy mogą występować do ZUS o przyznanie prawa do emerytury z powszechnego systemu emerytalnego, jeżeli bez uwzględnienia okresów zawodowej służby spełniają wymagane w tym systemie warunki. REKLAMA Zgodnie z art. 14 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy zatrudnienia (przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) i okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia (po dniu 31 grudnia 1998 r.). Okresy te uwzględnia się, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy wymiaru i emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru. Wnioski: W przypadku osób pobierających wojskową emeryturę z tytułu służby, do której wstąpiły przed dniem 2 stycznia 1999r., nie ma potrzeby przenoszenia składek emerytalno-rentowych z ZUS do MON, ponieważ okresy „cywilnej” pracy, osoby te mają uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej. Zobacz również: SN: O dwóch mechanizmach obniżania emerytur mundurowym

Dwie emerytury dla tego samego emeryta: mundurowa i cywilna z FUS. Możliwe i teraz ale nie w każdym przypadku. Rząd planuje zmianę przepisów Zasady obowiązujące po 1 stycznia 1999 r. dla emerytury wojskowej Sytuacja osób, które po raz pierwszy wstąpiły do zawodowej służby wojskowej po dniu 1 stycznia 1999 r. jest inna, ponieważ w wymiarze emerytury wojskowej są uwzględniane wyłącznie okresy zawodowej służby (art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin). Jeżeli żołnierz zawodowy ma także okresy zatrudnienia (ubezpieczenia), to po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyska prawo do drugiej emerytury z FUS. Ta emerytura zostanie obliczona wyłącznie za okresy zatrudnienia (ubezpieczenia). Ważne Z tego względu żołnierze powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. będą otrzymywali dwa świadczenia emerytalne. Jedno za okresy pełnienia służby wojskowej, a drugie z systemu powszechnego za okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skoro bowiem każdy z systemów, tzn. zaopatrzeniowy i ubezpieczeniowy, realizuje wyłącznie własne zobowiązania, to emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może być wypłacana niezależnie od emerytury wojskowej.