REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Zasady dziedziczenia » Kto dostanie spadek po ojcu? Przykłady po zmianach

Kto dostanie spadek po ojcu? Przykłady po zmianach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 kwietnia 2026, 10:20
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Komu przypadnie majątek po ojcu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.

Kto dziedziczy, gdy ojciec zostawił testament?

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym. Jeżeli zatem ojciec zostawił testament i jest on ważny, to w pierwszej kolejności szansę na dziedziczenie mają osoby wskazane w takim dokumencie.

REKLAMA

REKLAMA

Przykład

Pan Wojciech sporządził testament, w którym do całości spadku powołał swoją córkę, pomijając syna i żonę. Jeżeli testament jest ważny, to majątek po ojcu odziedziczy córka. Żona i syn będą zaś mieli prawo do zachowków.

Co ważne, iż istnieje kilka sytuacji, gdy spadkobiercy nie otrzymają zachowku. Przykładowo jest to wydziedziczenie czy uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia.

O niegodności dziedziczenia piszemy w dalszej części artykułu. Przy okazji testamentu warto wspomnieć o wydziedziczeniu. W praktyce jest to nic innego jak pozbawienie spadkobiercy zachowku. Co ważne, dotyczy ono tylko określonych osób (m.in. dzieci spadkodawcy) i konkretnych powodów.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

REKLAMA

• wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

• uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Zobacz również:

Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z treści testamentu i być prawdziwa.

Jak zatem widać, gdy ojciec sporządzi ważny testament i pominie w nim swoje dzieci, to mogą one dochodzić zapłaty zachowku. Co do zasady wynosi on połowę wartości udziału, jaki przypadałby im, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego. Gdy uprawnione dziecko jest małoletnie albo trwale niezdolne do pracy, udział spadkowy jest wyższy i wynosi 2/3 takiego udziału. Możliwość pozbawienia dziecka nawet zachowku wprawdzie istnieje, ale trzeba spełnić wyżej wymienione warunki.

Zobacz również:

Spadek po ojcu bez testamentu, czyli dziedziczenie z ustawy

Gdy nie ma testamentu bądź okaże się on nieważny albo żadna ze wskazanych w nim osób nie chce lub nie może objąć spadku, to dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Jak wygląda ono w praktyce?

Spadek po ojcu, gdy żyje matka

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Spadek po ojcu a wspólnota małżeńska

Spadek po ojcu, który podlega dziedziczeniu może być różny w zależności od małżeńskiego ustroju majątkowego, w którym pozostawał spadkodawca. Jeżeli ojciec i matka mieli wspólność majątkową, to w praktyce dziedziczeniu po jednym z nich będzie podlegała połowa ich wspólnego majątku.

Spadek po ojcu, gdy nie żyje matka

Może się również zdarzyć sytuacja, gdy w chwili śmierci spadkodawcy nie żyje już jego małżonek.

Przykład

Pan Igor nie pozostawił testamentu. W chwili jego śmierci żyją dzieci: syn i córka. Żona zaś zmarła kilka lat wcześniej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym przez dzieci. Każde z nich powinno otrzymać po połowie całości spadku.

Spadek po ojcu po rozwodzie

Podobna sytuacja zachodzi, gdy małżonkowie są po rozwodzie. Jednym ze skutków rozwodu jest brak możliwości dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku. Jeżeli zmarły był rozwiedziony i zostawił dzieci, to zgodnie z Kodeksem cywilnym właśnie one są w pierwszej kolejności uprawnione do dziedziczenia.

Po zmianie przepisów łatwiej o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Pod koniec 2023 r. w Kodeksie cywilnym pojawiły się nowe przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Chodzi głównie o niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych i sprawowania opieki nad osobą bliską. Aktualnie zatem, sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego, jeżeli:

• dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

• podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

• umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego;

• uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;

• uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Przykład

Spadek po panu Macieju powinni odziedziczyć dwaj synowie: Adam i Krzysztof. Pan Adam wniósł jednak do sądu pozew o uznanie pana Krzysztofa niegodnym dziedziczenia. Zdaniem pana Adama, drugi syn zaniedbywał ojca, nie utrzymywał z nim kontaktu i nie pomagał nawet wtedy, gdy ten wymagał opieki ze względu na zły stan zdrowia. Jeśli sąd uzna, że te przesłanki są wystarczające do uznania pana Krzysztofa za niegodnego dziedziczenia, to zostanie on pozbawiony spadku. W sytuacji, gdy żyją dzieci pana Krzysztofa, to one będą dziedziczyły razem z panem Adamem.

Spadkobierca niegodny jest bowiem traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Pamiętajmy jednak, iż tylko sąd może zdecydować czy ktoś na spadek nie zasłużył. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Osoba, która na to się zdecyduje, musi działać szybko. Powinna pozew do sądu złożyć w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

Zobacz również:

Spadek po ojcu [FAQ]

Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do majątku osobistego małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Co do zasady zatem taki spadek nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby spadkodawca w testamencie wskazał obydwoje małżonków jako spadkobierców.

Jak otrzymać spadek po ojcu?

Formalności związane z nabyciem spadku można załatwić w sądzie, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia.

Chcę odrzucić spadek po ojcu. Czy jest na to jakiś termin?

Tak, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli w tym czasie spadkobierca spadku nie odrzuci, to zostanie on przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1508)

Powiązane
Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci? Nie tylko mąż lub żona
Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci? Nie tylko mąż lub żona
Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
Testament audiowizualny. Czy będzie w 2026 roku?
Testament audiowizualny. Czy będzie w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?
30 kwi 2026

U pracodawców działających w sektorze prywatnym rozpoczyna się stosowanie znowelizowanych regulacji dotyczących stażu pracy. Przed nimi wyzwania, z którymi pracodawcy budżetowi w większości już się uporali. Na co trzeba uważać?

REKLAMA

Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
30 kwi 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną. Z tego obowiązku może zwolnić właściwy organ ochrony ludności w drodze decyzji administracyjnej. Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia schronu lub ukrycia.
Rozliczanie pracy zadaniami – jak stosować zadaniowy system czasu pracy w praktyce. Co z nadgodzinami? Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
29 kwi 2026

Zadaniowy system czasu pracy stanowi jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych przewidzianych w polskim Kodeksie pracy. W odróżnieniu od innych systemów czasu pracy, w którym pracownik jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w ściśle określonych godzinach, system zadaniowy pozwala na rozliczanie pracownika nie z przepracowanego czasu, lecz z wykonanych zadań. Daje to pracownikowi znaczną swobodę w planowaniu dnia pracy, a pracodawcy możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
29 kwi 2026

Dane pochodzące z łatwiej dostępnych po zmianach, lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości odsunęły nieco w cień temat rządowego portalu cen mieszkań (tzw. Portalu DOM). Z czasem sytuacja będzie się jednak zmieniać. Między innymi dlatego, że informacje z RCN czasem bywają nieco wątpliwe ze względu na pomyłki popełnione w starostwach (na etapie gromadzenia statystyk od notariuszy). Problemem bywa też późniejsza wadliwa prezentacja tych danych. Ponadto w przypadku informacji z RCN nie wypracowano mechanizmu pozwalającego na szybką aktualizację statystyk prezentowanych online (np. co tydzień). Sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej na Portalu DOM, który będzie podstawowym publicznym źródłem wiedzy o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Zatem warto zastanowić się, czy wspomniany portal będzie pomocny dla Kowalskich planujących sprzedaż mieszkania lub domu. W tym kontekście niestety rodzą się wątpliwości.
Podwyżka renty wdowiej od 2027 r. - 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę z urzędu
30 kwi 2026

W całej Polsce ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej i pobiera to świadczenie. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. ZUS informuje, że od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu bez konieczności składania wniosków.

REKLAMA

PIP będzie przekształcać umowy cywilnoprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różni się od stosunku pracy?
29 kwi 2026

W dniu 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473). Wyjątkiem są przepisy art. 1 pkt 6 lit. b i pkt 17, art. 9-12 oraz art. 17, które weszły w życie z 8 kwietnia 2026 r. Prezydent RP podpisał tę ustawę 2 kwietnia ale też skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. Ta nowelizacja m.in. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wydanie decyzji będzie jednak poprzedzone wydaniem polecenia usunięcia naruszeń, a dopiero jeśli to nie nastąpi, zostanie wydana decyzja. Od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.
Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
29 kwi 2026

Pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter pogrzebu państwowego. Decyzję o takim pogrzebie podejmuje premier RP.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA