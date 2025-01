Przywileje: Nie tylko osoby niepełnosprawne. Ale i rodziny z dziećmi [Petycja]

Do Ministerstwa Infrastruktury trafił obywatelski postulat wprowadzenia miejsc postojowych przed urzędami i w innych miejscach publicznych (dla czasowego postoju na czas załatwienia sprawy np. w sklepie) wzorowanych na tych dla osób niepełnosprawnych, ale przeznaczonych dla rodzin z dziećmi. Takie rozwiązanie widziane było np. na parkingach przed sklepami sieci Lidl.

Ułatwienia co do parkowania dla osób niepełnosprawnych, to miejsca, które się wyznacza głównie w pobliżu wejść do instytucji publicznych oraz obiektów komercyjnych w celu umożliwienia jak najprostszej możliwości dotarcia do tych podmiotów, a w konsekwencji wsparcia osób niepełnosprawnych w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Propozycja dotyczy, aby taka możliwość preferencji dla rodzin z dziećmi wprowadzić na parkingach publicznych.

Specjalne miejsca parkingowe dostępne wyłącznie dla rodzic z dziećmi miałyby znaleźć się na wszystkich publicznych parkingach przed szkołami, przedszkola, szpitale, przychodniami, urzędami. Dziś przepisy nie uwzględniają konieczności wyznaczania miejsc dla rodzin z dziećmi.

Petycja o miejscach parkingowych dla rodziców z dziećmi trafiła do analiz

Ministerstwo Infrastruktury deklarowało analizę przepisów pod tym kątem (i ich doprecyzowanie). Zobaczymy, co z tego przekuje się w realne zmiany. Chodzi o przepisy o wyznaczaniu miejsc w celu zapewnienia krótkotrwałego postoju pojazdów. Mamy znak zakazu postoju B-35 oraz tabliczki pod tym znakiem. Podstawa prawna?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.).

Zgodnie z pkt 3.2.36 załącznika nr 1 do rozporządzenia znak B-35 stosuje się m.in. w miejscach, w których - ze względu na warunki ruchu - należy umożliwić krótkotrwałe unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub wysadzenia pasażera przed takimi obiektami, jak: urzędy, instytucje, budynki użyteczności publicznej itp. Jeżeli zakaz postoju nie obowiązuje całą dobę, to na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje się godziny obowiązywania. Ponadto, jeżeli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy niż 1 min, na znaku należy umieścić napis określający czas dopuszczonego postoju.

Tak więc sposobem na preferowanie rodzin z dziećmi na parkingach publicznych byłoby np. wydzielenie miejsc do czasowego zaparkowania samochodu na czas potrzebny na załatwienie sprawy w urzędzie czy szkole.

Dla porównania – są podstawy prawne dla miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

To ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

Z art. 12a ustawy wynika, że: