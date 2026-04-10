Blisko 300 gmin bez usług opiekuńczych. Reforma pomocy społecznej ma to zmienić [WYWIAD]

Blisko 300 gmin bez usług opiekuńczych. Reforma pomocy społecznej ma to zmienić [WYWIAD]

10 kwietnia 2026, 14:37
oprac. Tomasz Lipczyński
Warszawa 30.03.2026 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podsekretarz stanu Katarzyna Nowakowska. Fot. Wojtek Górski
Dziennik Gazeta Prawna

Projekt reformy pomocy społecznej kładzie nacisk na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, które już dzisiaj może być alternatywą dla pobytu w DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska. Dodała, że wciąż prawie 300 gmin w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych.

MRPiPS skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Według resortu zmiany mają stanowić pierwszy etap reformy systemu.

Polska Agencja Prasowa: Czego dotyczy pierwszy etap reformy systemu pomocy społecznej?

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska: Zacznijmy od tego, że od 20 lat, czyli od powstania ustawy o pomocy społecznej, nikt nie patrzył na ten obszar strategicznie i nie planował zmian przyszłościowo. Mieliśmy mniejsze nowelizacje, również ważne, ale nie było żadnej spójnej propozycji co do kierunku zmian. To jest dzisiaj celem prac toczących się dalej w ministerstwie i zespole ds. reformy systemu pomocy społecznej. Chcemy jako rząd wspólnie z samorządami i stroną społeczną wypracować strategię działań na najbliższe lata.

W nowelizacji, którą wypracowaliśmy w dotychczasowych pracach i aktualnie skierowaliśmy do konsultacji społecznych, najważniejsze jest położenie nacisku na to, by jak najszerszy dostęp do usług społecznych był w miejscu zamieszkania. Domy pomocy społecznej powinny być ostateczną opcją w momencie, gdy inne możliwości się wyczerpią.

Nowelizacja ustawy kładzie nacisk na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, bo może ono już dzisiaj w wielu sytuacjach być alternatywą dla pobytu w DPS.

PAP: Czyli po zmianach dostęp do domów pomocy społecznej będzie trudniejszy?

K.N.: Dla nas ważne jest to, żeby dostęp do opieki był szeroki, w zależności od potrzeb. Wsparcie można świadczyć w sposób środowiskowy za pomocą usług opiekuńczych lub właśnie w mieszkaniu wspomaganym. Obecnie obowiązująca ustawa mocniej kładzie jednak nacisk na wsparcie w domu pomocy społecznej. Chcemy to przynajmniej wyrównać, by osoba potrzebująca miała możliwość jak najdłużej być w swoim środowisku, jak najbliżej swojej rodziny, znajomych i sąsiadów – oczywiście z odpowiednim wsparciem.

Z drugiej strony projektujemy przepisy, żeby w sytuacjach pilnych, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie człowieka, było możliwe jak najszybsze skierowanie go do domu pomocy społecznej. W tym czasie samorząd będzie mógł się przyjrzeć sytuacji danej osoby w miejscu zamieszkania i na przykład dostosować lokal do niepełnosprawności, która mogła się pojawić.

Domy pomocy społecznej są teraz jednym z filarów opieki długoterminowej, dlatego stabilność i bezpieczeństwo tego wsparcia są dla nas ważne.

PAP: Co oznaczają sytuacje pilne, w których dostęp do DPS-u ma być szybki?

K.N.: Nie wchodzimy tak głęboko w kompetencje pracowników pomocy społecznej, bo to będzie dotyczyło indywidualnych przypadków. Zawsze, kiedy ośrodek pomocy społecznej będzie widział, że w danej sytuacji nie ma narzędzi, żeby zaopiekować się daną osobą, dostęp do domu pomocy społecznej powinien być zapewniony, tak jak to dzisiaj jest w ustawie. Proponowany zapis brzmi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zwłoka w udzieleniu całodobowej opieki stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, dopuszcza się umieszczenie tej osoby w domu pomocy społecznej w trybie pilnym”.

PAP: Jak w takim razie będzie wyglądała opieka nad osobą, która potrzebuje stałej pomocy? Jakie konkretnie wsparcie otrzyma w pierwszej kolejności?

K.N.: To jest już dzisiaj w ustawie opisane, bo usługi opiekuńcze są obowiązkowym zadaniem dla samorządów. Problem polega na tym, że w dalszym ciągu prawie 300 gmin w ogóle ich nie realizuje. Twierdzą, że nie mają takich potrzeb. Musi zmienić się podejście, jeśli chodzi o kolejność otrzymywania wsparcia, dlatego ustawa jasno wskazuje, co powinno się zadziać przed skierowaniem danej osoby do domu pomocy społecznej. To też sygnał dla obywateli, by byli świadomi, że mają prawo do innych form opieki.

PAP: Tylko czy będą wystarczające kadry do świadczenia pomocy w formie środowiskowej? Już teraz mówi się, że pracowników pomocy społecznej jest coraz mniej, a na indywidualną pomoc czeka się bardzo długo.

K.N.: To jest bardzo ważne pytanie, ale odpowiedziałabym tak: rzadziej trafiają do nas sygnały o braku kadr, częściej, że takie wsparcie w ogóle nie jest oferowane. Trudno sobie wyobrazić, że w samorządach, które nie świadczą w ogóle usług opiekuńczych, nie znaleziono ani jednej opiekunki. Uważamy, że czasami to nie jest kwestia braku kadr, tylko niestety braku chęci, by pójść w tym kierunku. Również my jako ministerstwo przewidujemy dodatkowe środki na szkolenia opiekunów i opiekunek.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej to dzisiaj średnio ponad 7 tysięcy złotych, z czego w 85 proc. przypadków za pobyt osób w DPS płacą samorządy. A więc wszędzie tam, gdzie można zorganizować opiekę inaczej, w formie środowiskowej, środki te powinny być kierowane najpierw właśnie na ten cel.

PAP: To jak przekonać niezdecydowane gminy do rozwoju usług opiekuńczych? Perspektywy demograficzne pokazują, że zapotrzebowanie na każdą formę wsparcia będzie coraz większe. Czy nowe przepisy odpowiadają na ten problem?

K.N.: Mówimy o obszarze dotyczącym kilku różnych grup. W przypadku osób z niepełnosprawnościami kluczowe znaczenie będzie miała ustawa o asystencji osobistej, która będzie obowiązywać jako powszechna usługa. Dla części osób z niepełnosprawnościami wsparcie w mieszkaniu lub mieszkaniu wspomaganym może być już tym docelowym. Kwestia usług opiekuńczych jest też niezwykle ważna. Jeśli argumenty opierające się na zasadności tych usług nie są wystarczająco przekonujące, to dochodzi również kwestia finansowa i profilaktyczna – odpowiednie wsparcie w momencie, gdy wsparcie środowiskowe jest możliwe, jest tańsze.

Również ministerstwo co roku realizuje programy, dzięki którym można pozyskiwać środki, chociażby na rozwój usług opiekuńczych. Dodatkowo przewidujemy środki na rozwój kręgów wsparcia – działania fakultatywnego dla samorządów, środki na rozwój mieszkań treningowych i wspomaganych. Zapewniamy finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych. Rozmowa z samorządami jest ważna w tym procesie – mamy w ramach konsultacji zaplanowane kolejne spotkania ze związkami samorządowymi.

PAP: Przykładem, jeśli chodzi o rozwój mieszkań wspomaganych i treningowych, jest Gdańsk.

K.N.: Gdańsk stworzył mieszkania wspomagane, które nie działają na podstawie ustawy o pomocy społecznej, tylko są częścią budownictwa społecznego Gdańska. I rzeczywiście, tworząc przepisy ustawowe, wzorowaliśmy się również na Gdańsku, dlatego zmieniamy zapisy tak, by wsparcie w mieszkaniu wspomaganym mogło być świadczone również całodobowo. Dzisiaj ustawa tego nie przewiduje.

PAP: Wracając jeszcze do kadr, jakie propozycje dla pracowników pomocy społecznej znalazły się w tym projekcie?

K.N.: To na przykład umożliwienie superwizji dla wszystkich pracowników pomocy społecznej, nie tylko dla pracowników socjalnych. Wprowadzimy standardy szkoleń z bezpieczeństwa, będzie też ustawowo uregulowane, do kiedy powinna być przyznawana podwyżka przy awansie zawodowym. Niestety, z racji tego, że teraz nie ma tego zapisanego wprost, podwyżki bywają czasami odkładane na święty nigdy.

PAP: Projekt zakłada też zmiany w opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej.

K.N.: Tak, aktualizujemy katalog osób, które powinny ponosić koszty za dom pomocy społecznej w momencie, gdy dana osoba sama nie może zapłacić. Dopisujemy do niego osoby, które podpisały z mieszkańcem DPS umowę dożywocia i zobowiązały się do zapewnienia mu opieki. W katalogu znajdą się też osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat przejęły nieruchomość od danej osoby. Chcemy ochronić seniorów przed oszustwami, kiedy to pozbywają się swoich mieszkań, a potem trafiają do domu pomocy społecznej.

PAP: Co ważnego jeszcze zmieni nowelizacja tej ustawy?

K.N.: Chcemy też zmienić przepisy tak, by do domów pomocy społecznej mogli być kierowani tylko dorośli. To jest bardzo ważne, bo dotyczy jednej z najbardziej wrażliwych grup społecznych, czyli dzieci z niepełnosprawnościami. Stoję na stanowisku, że mamy system, który jest kierowany i skrojony pod potrzeby dzieci – to system wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W ramach niego opisane jest wsparcie w postaci pieczy rodzinnej, ale również formy wsparcia instytucjonalnego, takie jak domy dziecka czy regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

PAP: Kiedy zmiany wejdą w życie?

K.N.: Chciałabym, by stało się to w tym roku. Teraz jesteśmy na etapie konsultacji, chcemy, żeby przed wakacjami projekt znalazł się na posiedzeniu Rady Ministrów, a po wakacjach w Sejmie. Natomiast ostateczny kalendarz zależny będzie od przebiegu konsultacji oraz uzgodnień międzyresortowych.

Rozmawiała Karolina Kropiwiec

Ważne zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Nad czym pracuje rząd?
Na jakie wsparcie finansowe i świadczenia niepieniężne można liczyć bez orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 r.? Dostępne formy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej. W wakacje ruszają audyty. Co będzie sprawdzane?
Źródło: PAP
Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno
10 kwi 2026

W skargach wpływających do prezesa UODO pojawia się zjawisko kierowania przez wierzycieli żądań do spadkobierców dłużników - poinformował urząd. Podkreślił, że spadkobiercy zarzucają wierzycielom brak podstaw do przetwarzania ich danych osobowych.
Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
10 kwi 2026

Luka płacowa, czyli różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, to wciąż powszechny problem w Unii Europejskiej. Niższe wynagrodzenia przekładają się na dysproporcje w wysokości emerytur. To z kolei naraża kobiety w wieku emerytalnym na ubóstwo. Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu wezwał Komisję Europejską do przygotowania planu działania na rzecz walki z tymi nierównościami. Zdaniem polskich europarlamentarzystek chodzi m.in. o odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, co umożliwiłoby im szybszy powrót do pracy.
Komputer zamiast papieru na egzaminie ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kto może pisać inaczej
10 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?
Spór o ślubowanie sędziów TK. Prezydent: działania poza procedurą to naruszenie prawa
10 kwi 2026

Kancelaria Prezydenta ostro zareagowała na zapowiedź złożenia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego poza udziałem głowy państwa, co też się wydarzyło. W oficjalnym stanowisku wskazano, że takie działania „nie wywołują skutków prawnych” i mogą zostać uznane za odmowę objęcia urzędu.

REKLAMA

Paradoks kredytowy w kwietniu 2026: WIBOR i raty w górę mimo stabilizacji stóp procentowych NBP
10 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym 9 kwietnia 2026 r. dwudniowym posiedzeniu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75 proc. Koszt kredytów poszedł jednak w górę przez notowania WIBOR. „Rynek wycenia niepewność spowodowaną wojną USA i Izraela przeciw Iranowi” – ocenia Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.
Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów
09 kwi 2026

Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
10 kwi 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według informacji przekazanej w dniu 23 lipca 2025 r. przez przewodniczącą sejmowej Komisji do Spraw Petycji – w MEN trwają analizy w zakresie matematyki, jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym, które „mają zaowocować jakimiś zmianami”. Kiedy jednak można spodziewać się tych zmian?
Teraz zasiłek pielęgnacyjny niższy od dodatku o ok. 150 zł miesięcznie. Czy jest szansa na zmianę?
10 kwi 2026

Co jakiś czas powraca postulat wyrównania kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.

REKLAMA

Szok! Wlepiają karę za niepłacenie abonamentu RTV tym, którzy nie mają telewizora i radia
10 kwi 2026

Jedni go karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę. Na razie jednak obowiązują stare zasady, a tym którzy nielegalnie słuchają radia i nielegalnie oglądają telewizję grożą kary nawet wtedy… kiedy nie maja odbiorników.
Szkoły bez telefonów? Egzekwowanie zakazu może być kłopotliwe
08 kwi 2026

Pełne wyegzekwowanie zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach może być trudne – ocenił w rozmowie z PAP adw. Tomasz Kędra. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając zakaz, nie daje jednocześnie narzędzi umożliwiających czy choćby ułatwiających jego stosowanie.
