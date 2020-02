Co można zrobić z kredytem frankowym - 3 możliwości

Sprawdź, co możesz zrobić ze swoją umową

800 tys. osób ma w Polsce kredyt denominowany we frankach szwajcarskich. Część z nich terminowo i bez problemu reguluje związane z tym zobowiązania. Niestety coraz większa liczba osób ma ze spłatą problemy, bo wielkość rat mocno wzrosła od czasu podpisania umowy. Zarówno jedna, jak i druga grupa nie powinna siedzieć z założonymi rękami, lepiej sprawdzić co można zrobić, żeby kredyt we frankach był tańszy.

Podstawą działań jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dn. 3.10.2019 r. w sprawie jednej z polskich rodzin. Trybunał uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu z wykorzystaniem mechanizmu indeksowania w walucie obcej, nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

- Wyrok TSUE dotyczy wykładni prawa Unii i nie kończy automatycznie żadnej sprawy toczącej się przed polskim sądem. Wskazuje jednak, że to do sądu krajowego należy ocena, czy umowa kredytu zawierająca nieuczciwe warunki może zostać utrzymana w mocy po usunięciu z niej zasad indeksacji, czy też możliwe będzie stwierdzenie jej nieważności. Trafia do nas coraz więcej osób zlecających analizę ich umów kredytowych. Wyrok TSUE i pierwsze orzeczenia sądów krajowych budzą duże nadzieje frankowiczów i otwierają przed nimi duże możliwości. Dlatego liczba przypadków kierowanych na drogę sądową rośnie, podobnie jak procent wygranych spraw - mówi Adwokat Karolina Krupińska - Dyrektor Działu Prawnego w e-Kancelaria.

Jak przewalutować kredyt we frankach

Naturalnie każda umowa jest inna, były zawierane w ciągu wielu lat, z różnymi bankami, przy odmiennym kursie franka. Nie da się więc z góry założyć, że każda umowa hipoteczna to pewna wygrana w sądzie. Dla wielu zadłużonych przewalutowanie i szansa odzyskania środków z niefortunnej hipoteki to jak kredytowe koło ratunkowe.

- Są 3 podstawowe drogi postępowania z umowami kredytowymi we frankach:

- odzyskanie prowizji za przeliczanie walut – tzw. spready,

- odzyskanie kwoty ubezpieczenia niskiego wkładu oraz

- unieważnienie umowy.

Już na etapie analizy skanu dokumentów nasi prawnicy oceniają, która z tych dróg w danym przypadku jest najbardziej perspektywiczna (czasem wszystkie trzy), jesteśmy też w stanie oszacować kwotę, jaką z danej umowy można odzyskać - mówi Karolina Krupińska.

Prawnik lepszy niż opinie na forum internetowym

Podstawą do decyzji o tym co zrobić z kredytem frankowym jest analiza treści umowy i towarzyszącego jej regulaminu pod kątem bezskuteczności klauzul oraz ocena możliwości dochodzenia roszczeń od banku w postępowaniu cywilnym. Najistotniejsze są zawarte w umowie zapisy dotyczące sposobu przeliczania złotówek na CHF, które stanowią niedozwolone klauzule waloryzacyjne. Do weryfikacji potrzebne jest złożenie w banku wniosku o wydanie stosownych dokumentów i zaświadczeń.