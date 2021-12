Podpis elektroniczny zyskuje na popularności [BADANIE]

Podpisem elektronicznym zainteresowanych jest trzech na pięciu Polaków. Z badania, przygotowanego na zlecenie KIR i ZBP wynika, iż większość Polaków jest świadoma możliwości wykorzystania e-podpisu.

Wraz z rosnącą dostępnością usług zdalnych i upowszechnianiem się cyfrowych dokumentów, na popularności zyskuje podpis elektroniczny. Przed pandemią niespełna 1/3 Polaków była zainteresowana wykorzystaniem e- podpisu w codziennych sprawach. Rok później odsetek osób, które chętnie sięgną po możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów, zwiększył się do 57 proc. Jak wynika z najnowszego badania, przygotowanego na zlecenie KIR i ZBP, większość Polaków jest świadoma możliwości wykorzystania e-podpisu zarówno w usługach publicznych, jak i komercyjnych.[1]

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to usługa, która umożliwia bezpieczne podpisanie dokumentu, bez konieczności posiadania go w formie papierowej, drukowania czy skanowania.

Jak wynika z badań KIR i ZBP, liczba osób zainteresowanych dostępem do tej usługi w latach 2018-2020 rosła w umiarkowanym tempie – osiągając 28 proc. w roku ubiegłym. W tegorocznej edycji badania jedynie 15 proc respondentów zadeklarowało brak zainteresowania, a chęć korzystania z e-podpisu wyraziło ponad dwukrotnie więcej osób niż rok wcześniej. Wzrost tego wskaźnika do 57 proc. jest związany z globalnym trendem przenoszenia usług do świata cyfrowego, który został dodatkowo spotęgowany przez pandemię. W rezultacie coraz bardziej doceniamy zalety usług zdalnych i mamy także większą świadomość wyzwań w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa.

– Przez ostatni rok liczba osób zainteresowanych wykorzystaniem podpisu elektronicznego wzrosła dwukrotnie. Podczas pandemii wiele firm przeszło na tryb pracy zdalnej, co wymusiło przyspieszenie procesów cyfryzacji, a także wdrożenie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w sytuacji dystansu społecznego. To też sprawiło, że stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w kontaktach firmy z klientami, czy pomiędzy działami HR a pracownikami, stało się powszechne. Korzyści płynące z cyfryzacji w różnych sektorach gospodarki zostały zauważone przez Polaków, co pokazały także wyniki naszego badania – mówi Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR.

Do czego chcemy wykorzystywać e-podpis?

Największy potencjał zastosowania podpisu elektronicznego dostrzegamy w podpisywaniu umów na usługi użyteczności publicznej (prąd, gaz, woda, śmieci) – w 2021 roku tę odpowiedź wskazało 52 proc. ankietowanych. W taki sposób chcemy też zawierać umowy na usługi medyczne i umowy bankowe, co w obu przypadkach wskazało 49 proc. respondentów.

– Pod względem skutków prawnych, kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi odręcznemu, składanemu na papierze. Katalog zastosowań e-podpisu stale się poszerza. Taką usługę KIR dostarcza w dwóch wersjach: standardowej – Szafir oraz mobilnej – mSzafir. Nasz mobilny e-podpis jest całkowicie wirtualnym produktem, można go uzyskać zdalnie, korzystając z potwierdzania tożsamości użytkownika w systemach bankowości internetowej – tłumaczy Elżbieta Włodarczyk. – Wiemy, że klienci doceniają zalety swobodnego korzystania z mobilnego e-podpisu. Wychodząc naprzeciw tym, którzy sporadycznie podpisują e-dokumenty, oferujemy także mSzafir w wersji jednorazowej. W pierwszej fali pandemii udostępniliśmy tę usługę bezpłatnie. Klienci pobrali wtedy ponad 6.000 e-podpisów. Z tej opcji skorzystali m.in. przedsiębiorcy, starający się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Mikrofirm i MŚP – dodaje E. Włodarczyk.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest stosowany w Polsce od niemal 20 lat. Wykorzystanie e-podpisu reguluje unijne rozporządzanie eIDAS, dzięki czemu tak podpisany dokument jest respektowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ułatwia to m.in. udział w europejskich postępowaniach przetargowych. Kwalifikowany podpis elektroniczny można zastosować właściwie wszędzie tam, gdzie stosuje się tradycyjne pisma, np. w kontakcie z Urzędem Skarbowym, w celu złożenia e-deklaracji podatkowej w formie JPK czy dokumentów do ZUS. Korzystając z e-podpisu można także zgłosić narodziny dziecka, czy uzyskać odpis aktu z urzędu stanu cywilnego.

Dzięki tej usłudze można podpisać dowolny dokument z każdego miejsca i na każdym urządzeniu podłączonym do internetu. Jest to praktyczne rozwiązanie nie tylko podczas pracy zdalnej, umożliwia dużą oszczędność papieru, pozwala uniknąć wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, czy ponoszenia kosztów ich archiwizacji. Wygoda i korzyści wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego, zachęcają coraz więcej osób do wybierania usług cyfrowych, a to przyczynia się do rozwoju całej gospodarki.

[1] Badanie zostało zrealizowane w marcu 2021 r. na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15+. Liczebność próby wynosiła N=1054.