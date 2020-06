Wybory 2020: Jak dopisać się do spisu lub wpisać do rejestru wyborców przez internet?

Przed wyborami – dopisz się do spisu, wpisz do rejestru

Znamy termin wyborów prezydenckich. Już dziś - przez internet - możesz dopisać się do spisu lub wpisać do rejestru wyborców. Sprawdź, czym to się różni i jak to zrobić. Od jutra online zgłosisz chęć głosowania korespondencyjnego.

To już oficjalne – 28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Nie musicie głosować tam, gdzie jesteście zameldowani. To od Was zależy, gdzie dopiszecie się do spisu lub wpiszecie do rejestru wyborców. Obie te sprawy możecie załatwić online. Oto jak to zrobić.

Na stałe, czy tylko ten jeden raz?

Zacznijmy od tego, co nie dla wszystkich jest jasne: czym się różni dopisanie do spisu wyborców od wpisania do rejestru wyborców? Już tłumaczymy.

Jeśli chcecie na stałe zmienić miejsce głosowania, czyli od teraz chcecie głosować tam, gdzie mieszkacie, a gdzie nie jesteście zameldowani i to nie tylko ten jeden raz, ale także w innych, przyszłych wyborach – powinniście wpisać się do rejestru wyborców.

Natomiast jeśli wiecie, że tylko tego jednego dnia - w dzień wyborów - nie będzie Was w miejscu zamieszkania, ale poczucie obywatelskiego obowiązku mówi Wam, że powinniście zagłosować – dopiszcie się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy będziecie.

Będzie to działanie jednorazowe, czyli dotyczy tylko tych jednych wyborów. W następnych zagłosujecie już u siebie.

Wiecie, co robić? To teraz najlepsza wiadomość: niezależnie, która z tych dwóch opisanych sytuacji Was dotyczy – obie możecie załatwić online.

Wpis do rejestru wyborców

Chcecie na stałe zmienić miejsce głosowania – w takim razie to dla Was przygotowaliśmy e-usługę Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

- W tym przypadku kluczowe jest działanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpis nie następuję bowiem automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Co przygotować? – Profil zaufany, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku – podpowiada szef MC.

Co może być takim dodatkowym dokumentem? Umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę; karta mieszkańca, itp. Więcej przykładów znajdziecie na GOV.PL. Możecie także skontaktować z urzędem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.