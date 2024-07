Andrzej Duda. Ile zostało prezydentowi do końca kadencji?

Kiedy prezydent Andrzej Duda kończy kadencję? Kiedy są wybory prezydenckie?

Andrzej Duda - od kiedy jest prezydentem?

Andrzej Duda został wybrany na prezydenta RP 24 maja 2015 r. Była to druga tura wyborów. Obecny prezydent pokonał wówczas Bronisława Komorowskiego, który ubiegał się o reelekcję. Andrzej Duda uzyskał 51,55% głosów ważnych (8 630 627 głosów).

28 czerwca 2020 r. odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której Andrzej Duda uzyskał 8 450 513 głosów, co stanowiło 43,50% głosów ważnych. Do drugiej tury wszedł z Rafałem Trzaskowskim. Druga tura odbyła się 12 lipca 2020 r., Andrzej Duda uzyskał poparcie 10 440 648, co stanowiło 51,03% głosów ważnych.

Wybory prezydenckie 2025

Wybory na prezydenta RP odbywają się co pięć lat. Marszałek Sejmu zarządza je na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Andrzej Duda został zaprzysiężony na prezydenta w sierpniu 2020 r., oznacza to, że jego kadencja skończy się w sierpniu 2025 r.

Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Ta sama osoba może sprawować funkcję prezydenta maksymalnie przez dwie kadencje.

Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

