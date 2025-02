Którzy kandydaci na prezydenta w 2025 roku mają największe szanse na wygraną? Oto najnowszy sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Procenty pierwszej trójki rozkładają się następująco: 35,2%, 26,5% oraz 15,7%. Kto jest na czwartym miejscu?

Wybory prezydenckie 2025 - najnowszy sondaż

Gdyby wybory prezydenckie odbywałyby się w drugiej połowie lutego, 35,2 proc. respondentów oddałoby głos na Rafała Trzaskowskiego, 26,5 proc. na Karola Nawrockiego, a 15,7 proc. na Sławomira Mentzena - wynika z sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu.

35,2% - Rafał Trzaskowski 26,5% - Karol Nawrocki 15,7% - Sławomir Mentzen 6,2% - Szymon Hołownia

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zapytano badanych, na kogo oddaliby głos w pierwszej turze nadchodzących wyborów prezydenckich. Chęć zagłosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 35,2. proc badanych, czyli o 0,2 pkt proc. więcej względem styczniowego sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu. Na drugim miejscu, ze spadkiem o 2,4 pkt proc., utrzymuje się popierany przez PiS Karol Nawrocki (26,5 proc.). Na trzecim miejscu zdecydowanie umocnił się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, z wynikiem 15,7 proc. (wzrost o 4,2 pkt proc.). Obecnie Mentzena od wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Nawrockiego dzieli 10,8 pkt proc, czyli o 6,6 pkt proc. mniej względem ostatniego sondażu. Na czwartym miejscu uplasował się marszałek Sejmu, Szymon Hołownia (Polska2050) z wynikiem 6,2 proc.

Kolejne miejsca zajęli: kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat (3,3 proc.), kandydat partii Razem Adrian Zandberg (1,4 proc), poseł Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) - 1 proc., Krzysztof Stanowski (0,5 proc.) oraz europoseł Grzegorz Braun (0,4 proc.). 9,9. proc udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć". Z sondażu wynika, że gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę, głos oddałoby w nich 65,1 proc. badanych; 34,9 proc. respondentów nie wzięłoby w nich udziału.

Badanie zrealizowano w dniach 19-21 lutego 2025 roku, na próbie 1000 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Kandydaci na prezydenta 2025 - sondaż

Liderem sondażu prezydenckiego Opinii24 dla RMF FM jest Rafał Trzaskowski (30,9 proc. poparcia). Sławomir Mentzen zdobył 16,8 proc. głosów, notując tym samym największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem dla tej stacji radiowej.

Na pytanie czy zamierza Pan/Pani wybrać się na odbywające się w maju wybory prezydenckie 64 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". Kolejne 19 proc. raczej zagłosuje. 6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", 4 proc. "raczej nie", a pozostałe 3 proc. "trudno powiedzieć".

W badaniu zadano również pytanie: "Na którego kandydata zagłosuje Pan/Pani w tych wyborach?". Na pytanie odpowiadały osoby zdecydowane, aby wziąć udział w wyborach. Najwięcej głosów (30,9 proc) zdobył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem 21,7 proc. badanych urząd prezydenta powinien objąć popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Najnowszy sondaż:

Rafał Trzaskowski 30,9% Karol Nawrocki 21,7% Sławomir Mentzen 16,8% Szymon Hołownia 4,7%

Na kolejnym miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z Konfederacji, który zdobył 16,8 proc. głosów. Według stacji radiowej, to on zanotował największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem (o 3,6 p.p.; 6,1 p.p. od grudnia 2024 r.).

Na kolejnych pozycjach znalazł się kandydat z Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (4,7 proc.), Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie (2,8 proc.), Magdalena Biejat z Nowej Lewicy (2,1 proc.) i Adrian Zandberg z Razem (2 proc.). Krzysztof Stanowski zdobył 1,6 proc. poparcia, była posłanka SLD Joanna Senyszyn 0,5 proc., a Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców 0 proc. 14 proc. ankietowanych nie jest zdecydowana, a 2,8 proc. chce zagłosować na innego kandydata.

Sondażownia Opinia24 zapytała również o to, kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich, w której spotkają się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Na pytanie odpowiadały osoby zdecydowane, aby wziąć udział w wyborach. 50,6 proc. respondentów oddałoby swój głos na Rafała Trzaskowskiego, a 37,3 proc. na Karola Nawrockiego. 12,1 proc. badanych jeszcze nie wie na kogo odda swój głos.

Sondaż został zrealizowany wg autorskiej metodologii przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski powyżej 18. roku życia.

Kandydaci na Prezydenta RP 2025 - sondaż początek lutego

Rafał Trzaskowski prowadzi w sondażu prezydenckim zrealizowanym przez pracownię Opinia24 dla Radia ZET. Drugi jest popierany przez PiS Karol Nawrocki, a na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen. W grupie badanych, którzy zadeklarowali, że będą głosować w majowych wyborach, rozkład poparcia wyglądał następująco: największe - 32 proc. uzyskał Rafał Trzaskowski, drugie miejsce zajął Karol Nawrocki - 24 proc., a na trzecim uplasował się Sławomir Mentzen, na którego zagłosowałoby 15 proc. respondentów.

32% - Rafał Trzaskowski 24% - Karol Nawrocki 15% - Sławomir Mentzen 7% - Szymon Hołownia

Kolejne miejsca w sondażu, którego wyniki opublikowano w czwartek zajęli: Szymon Hołownia z wynikiem 7 proc., Krzysztof Stanowski - 4 proc., Magdalena Biejat - 3 proc., Grzegorz Braun - 3 proc., Adrian Zandberg: 2 proc., Marek Jakubiak: 1 proc. Marek Woch, Piotr Szumlewicz i Joanna Senyszyn uzyskali 0 proc. poparcia. 1 proc. odpowiadających w sondażu pracowni Opinia24 wskazało, że chciałoby oddać głos na "innego kandydata". 7 proc. wybrało odpowiedź: "Nie wiem, trudno powiedzieć".

Udział w głosowaniu jednoznacznie - "zdecydowanie tak" - zadeklarowało 68 proc. badanych, a 19 proc. wybrało opcję: "raczej tak". Na wybory nie wybiera się 9 proc. respondentów, spośród których opcję "zdecydowanie nie" wskazało 6 proc. 3 proc. wskazało, że "raczej nie" weźmie udziału w wyborach. Z kolei 5 proc. ankietowanych nie wie wiedziało, czy zagłosuje. Badanie zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej od 23 do 29 stycznia br.

Kandydaci na Prezydenta RP 2025 - sondaż 4.02.2025

Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32 proc. badanych, PiS - na 29 proc. głosów, trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 16 proc. - wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dla Radia Zet.

KO 32%

PiS 29%

Konfederacja 16%

Trzecia Droga 7%

Na miejsce w Sejmie mogą też liczyć przedstawiciele Trzeciej Drogi z 7 proc. głosów oraz Lewicy z 6 proc. poparcia. Poniżej progu znajduje się partia Razem, którą wskazuje 1 proc. ankietowanych i "inne partie". 7 proc. badanych wskazuje, że nie wie, na kogo chce oddać swój głos. Obecnie na pytanie - "gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?" - "zdecydowanie tak" odpowiada 61 proc. badanych, a "raczej tak" 22 proc. Z kolei 6 proc. respondentów odpowiada "zdecydowanie nie", a 7 proc. "raczej nie". Oznacza to, że w sumie 83 proc. ankietowanych chce głosować, a 13 proc. mówi, że ma takiego zamiaru. Pozostały odsetek to osoby niezdecydowane - podaje Radio Zet.

Badanie pracowni Opinia24 na zlecenie Radia Zet zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 roku.

Kandydaci na prezydenta 2025 - sondaż styczeń

W nadchodzących wyborach prezydenckich 35,3 proc respondentów zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego, 22,1 proc. na Karola Nawrockiego, a 13,2 proc. na Sławomira Mentzena - wynika z sondażu Opinia24. W drugiej turze wyborów Trzaskowskiego wybrałoby 52,4 proc. osób, a Nawrockiego - 35,2 proc.

68 proc. uczestników najnowszego sondażu prezydenckiego zrealizowanego przez Opinia24 zadeklarowało chęć udziału w wyborach prezydenckich, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę, 21 proc. twierdzi, że raczej pójdzie zagłosować. 4 proc. badanych oświadczyło, że na pewno nie uda się do urn wyborczych, a 3 proc. nie planuje oddać głosu. 4 proc. wskazało , że nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu.

Kto ma największe szanse w wyborach prezydenckich 2025?

Na pytanie, na kogo zagłosowaliby w pierwszej turze wyborów prezydenckich, 35,3 proc respondentów wskazało kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, a 22,1 proc. Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS. Trzecie miejsce z wynikiem 13,2 proc. przypadło Sławomirowi Mentzenowi (Konfederacja).

Na czwartym miejscu uplasował się Szymon Hołownia (Trzecia Droga) z wynikiem 6,8 proc. Kolejne miejsce zajął europoseł Grzegorz Braun, którego w styczniu wykluczono z Konfederacji - 2,9 proc/

Magdalena Biejat (Nowa Lewica) uzyskałaby 2,2 proc., Adrian Zandberg (Razem) - 1,5 proc., Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) - 0,9 proc., a Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) - 0,2 proc. Bez poparcia został Piotr Szumlewicz (kandydat bezpartyjny).

Kto zostałby wybrany na prezydenta w drugiej turze?

Ankietowani zostali też zapytani, na którego z kandydatów zagłosowaliby w drugiej turze, jeśli do wyboru mieliby Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Kandydata KO wskazało 52,4 proc. osób, zaś kandydata popieranego przez PiS - 35,2 proc.

12,4 proc. stwierdziło, że nie wie, na kogo oddałoby głos. Sondaż został zrealizowany w dniach 20-24 stycznia metodami CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (wywiady internetowe) na reprezentatywnej próbie 1001 osób.

Źródło: PAP