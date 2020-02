Jakie kary są przewidziane w Kodeksie wykroczeń?

Podstawa prawna

Kary przewidziane w Kodeksie wykroczeń (dalej: k.w.) zostały wymienione w art. 18 i zaliczamy do nich: areszt, ograniczenie wolności, grzywnę oraz naganę. Kary są wymienione w kolejności od najsurowszej do najłagodniejszej, co jest wyjątkiem, gdyż co do zasady kary wymienia się w kolejności od najłagodniejszej do najsurowszej.

Kodeks wykroczeń nie przewiduje kary pozbawienia wolności.

reklama reklama



Polecamy: Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla kadrowych i HR

Kara aresztu

Najsurowszą karą występującą w k.w. jest areszt, który zgodnie z art. 19 k.w. trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej 30 dni. Wymiar tej kary orzeka się w dniach, a nie w godzinach jak błędnie myśli część ukaranych. Dodatkowo zgodnie z treścią art. 24 § 2 k.w., w sytuacji, gdy za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.

Nie można wymierzyć kary aresztu, jeżeli warunki osobiste sprawcy uniemożliwiają odbycie tej kary (art. 26 k.w.).

Ograniczenie wolności

Kara, którą sądy orzekają podając wymiar godzin określa się karą ograniczenia wolności, która jest karą nieco łagodniejszą niż areszt, gdyż pozwala ona ukaranemu na funkcjonowanie w społeczeństwie, z zastrzeżeniem, że musi on poświęcić od 20 do 40 godzin w wymiarze jednego miesiąca na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej (art. 20 § 1 k.w.). Nadto ukarany ma obowiązek udzielenia informacji o odbywaniu kary ograniczenia wolności i nie może zmienić miejsca stałego pobytu bez zgody sądu (art. 20 § 2 k.w.).

W sytuacji gdy ukarany pracuje, to sąd może orzec w miejsce kary ograniczenia wolności, potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez organ orzekający. W tym przypadku należy mieć na uwadze, że wówczas ukarany nie może rozwiązać stosunku pracy bez zgody sądu (art. 21 § 2 k.w.).

Kara ograniczenia wolności trwa jeden miesiąc.

Grzywna

Kolejną karą przewidzianą w k.w. jest grzywna, która zgodnie z art. 24 k.w. jest wymierzana w wysokości od 20 do 5000 złotych, z wyjątkami, gdy ustawa na nie wskazuje. Nadto należy zwrócić uwagę, że wysokość kary grzywny jest wymierzana w oparciu o dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Nagana

Zgodnie z art. 36 k.w. nagana może być orzeczony, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

Nagany nie można orzec za wykroczenie o charakterze chuligańskim.

Polecamy serwis: Wykroczenia