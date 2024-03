Mimo wyroku, nie pojawił się w areszcie. 56-letni predator schwytany przez policję

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który został skazany za przestępstwa seksualne. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu kościerskiego, został skazany przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie na karę 1,5 roku pozbawienia wolności za molestowanie seksualne nastoletniej kobiety i naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby. Mimo wyroku, mężczyzna nie zgłosił się do zakładu karnego, co skłoniło sąd do wydania nakazu jego zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego.

Policjanci zrealizowali ten nakaz we wtorek rano, zatrzymując mężczyznę, który mimo wyroku sądu, nie stawił się dobrowolnie do aresztu, aby odbyć karę pozbawienia wolności. Wykorzystał seksualnie nastolatkę. Został skazany Mężczyzna został zatrzymany w 2018 roku dzięki dowodom zabezpieczonym przez policjantów, w tym zapisom z kamer monitoringu, ustaleniom, przesłuchaniom świadków, oraz pracy biegłych sądowych z zakresu psychologii i genetyki. W wyniku postępowania sądowego, mężczyzna został skazany w czerwcu 2023 roku za seksualne wykorzystywanie nastolatki i naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby. Zobacz również: Zasady udostępniania informacji z rejestru pedofilów z ograniczonym dostępem Ofiar jest więcej Przed skazaniem mężczyzny na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, policjanci przypuszczali, że może być więcej pokrzywdzonych kobiet. Ich przypuszczenia potwierdził reportaż Magdaleny Gwóźdź wyemitowany w programie Superwizjer w TVN, który zawierał relacje kobiet wskazujących, że również padły ofiarami 56-letniego mężczyzny, ale nigdy nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie. Dzięki pracy operacyjnej, policjanci ustalili tożsamość pokrzywdzonych i dotarli do nich. Nadal weryfikują swoje ustalenia i pracują nad zdobywaniem dowodów w tej sprawie. Apel policji Policjanci apelują do wszystkich kobiet, które mogły zostać pokrzywdzone przez tego mężczyznę, aby zgłaszały się do policji. Osoby, które doświadczyły molestowania seksualnego, są proszone o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15, wysłanie informacji e-mailem na adres pokrzywdzone@gd.policja.gov.pl lub zadzwonienie na numer telefonu 691 420 551. Policjanci zapewniają anonimowość i sprawdzenie każdej informacji.