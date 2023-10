Krajowy plany przeciwdziałania pedofilii przyjęty przez rząd

Plan na lata 2023-2026

We wtorek rząd przyjął uchwałę ws. przyjęcia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026.

Romanowski przekazał, że plan jest realizacją ustawy, która została przyjęta przez Sejm w reakcji na śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy, który zmarł 8 maja 2023 r. z powodu rozległych oparzeń głowy, tułowia oraz kończyn, które spowodował ojczym dziecka, 27-letni Dawid B.

Przypomniał, że nad opracowaniem planu Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało od dwóch lat. "Zespół, powołany przez ministra Zbigniewa Ziobrę w MS, wspólnie z przedstawicielami wszystkich najważniejszych, zaangażowanych instytucji i ministerstw, pracował nad tym planem. Dzisiaj możemy cieszyć się z efektów" - stwierdził Romanowski.

Współpraca instytucji

Dodał, że plan podnosi ochronę dzieci przez przestępczością do "najwyższych standardów międzynarodowych". "Plan przewiduje, w sześciu filarach, kilkaset działań zarówno instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji z sektora gospodarki czy również mediów, które ukierunkowane są to, żeby chronić dzieci" - zastrzegł.

Zdaniem Romanowskiego, najważniejszym aspektem planu jest współpraca. "Chodzi o to, żeby nie było tak, że kompetencja jednej instytucji kończy się, a druga zaczyna" - mówił.

Romanowski przekazał, że plan zakłada wiele działań związanych chociażby z umocnieniem wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz wiele kampanii społecznych na najbliższe lata.

Zapoiedział przygotowanie metodyk, standardów przesłuchań i wysłuchań dzieci czy małoletnich w postępowaniu sądowym.

"Zwracamy uwagę również na profilaktykę, a także na unikanie powrotności. Przypomnę, że chociażby ustawa Kamilka wprowadziła obowiązek badania prawdopodobieństwa powrotności do przestępstwa na tle seksualnym. Przewidujemy wzmocnienie systemu, aby sprawca, ale także potencjalny sprawca, rzeczywiście miał realny dostęp do terapii, do specjalistów. Już został w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, razem z naszymi ekspertami, przygotowany raport, który ocenia obecne zasoby, jeżeli chodzi o kadry - psychologów, seksuologów, a także wskazuje, jakie działania trzeba podjąć na przyszłość, aby wzmocnić również ten obszar" - mówił Romanowski.

Wskazał, że "wiele działań, które plan przewiduje, przygotowano według standardów międzynarodowych na podstawie WeProtect Global Alliance, organizacji, która specjalizuje się w tego typu działaniach". "Mamy tutaj dobre doświadczenia. Model narodowych reakcji, narodowej odpowiedzi na tę bardzo groźną przestępczość" - podał.

Zagrożenia w Internecie

Dodał, że rząd "zwraca uwagę na te zagrożenia i przeciwdziałanie im nie tylko w rzeczywistości realnej, ale również, a może przede wszystkim, w rzeczywistości wirtualnej".

Wiceszef MS przekazał, że planowane jest utworzenie krajowej bazy materiałów z treściami pornograficznymi z udziałem dzieci. "Po to, żeby skuteczniej, również międzynarodowo, zwalczyć tego typu przestępczość, a także przewidujemy usprawnienie komunikacji, aby było możliwe łatwiejsze zawiadamianie ze strony chociażby podmiotów gospodarczych o zaistnieniu treści, które są nieodpowiednie dla dzieci, czy też zawierają treści mające charakter przestępczy".

Jak mówił, "to konkretne działania, które prowadzą do tego, że nasz system prawny jeszcze bardziej będzie uwzględniał dziecko i jego ochronę przed przestępczością na tle seksualnym".

"To kontynuacja tych działań, które od lat Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje, chociażby przygotowując rejestr pedofili, podwyższając kary za przestępstwa na tle seksualnym, a więc z jednej strony represja, z drugiej strony działania systemowe, które zawarte są w krajowym planie przeciwdziałania przestępstwom na tle seksualnym w stosunku do dzieci" - podkreślił.

Kary dla przestępców

Zapytany o to, czy plan zakłada zaostrzenie kar dla osób, które dopuściły się przestępstwa pedofilii, Romanowski odpowiedział, że plan zakłada "analizowanie systemu prawnego, aby wzmacniać ochronę dzieci przed przestępczością".

"Nie wykluczam, że efektem tych analiz będzie również dalsze podwyższanie kar w odpowiednich zakresach tych przestępstw, czynów zabronionych" - dodał.

Poinformował, że wdrażanie planu będzie monitorowane przez zespół ds. ochrony małoletnich.(PAP)

autor: Iwona Żurek, Katarzyna Krzykowska

iżu/ ksi/ godl/