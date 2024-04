Brawurowa akcja "Łowców Cieni". Poszukiwany listem gończym mężczyzna zatrzymany w Hiszpanii

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało, że tzw. Łowcy Cieni zatrzymali Krzysztofa C., który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przestępstwa narkotykowe na dużą skalę. Policjanci namierzyli mężczyznę w Hiszpanii.

Mężczyzna był poszukiwany od 2015 roku. Polscy funkcjonariusze dotarli do informacji, że poszukiwany może ukrywać się na Półwyspie Iberyjskim, więc nawiązali ścisłą współpracę z hiszpańskimi policjantami z Policía Nacional. W toku sprawy wsparcia udzielił również oficer łącznikowy polskiej policji w Hiszpanii. Mężczyznę ścigano na podstawie listu gończego i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Zatrzymanie w Marbelli

Funkcjonariusze wytypowali możliwe miejsce pobytu Krzysztofa C. Został on zatrzymany w miejscowości Marbella w Hiszpanii. Ujęto go na ulicy, przed domem, w którym przebywał. Poszukiwany posługiwał się fałszywymi dokumentami tożsamości, zmienił wygląd i usunął tatuaże, co miało utrudnić jego wykrycie.

Oczekiwanie na transport do Polski

Zatrzymany czeka w hiszpańskim areszcie na transport do Polski. CBŚP poinformowało, że Krzysztofowi C. grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności. Ta operacja pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością zorganizowaną.