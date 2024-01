Do D. Tuska: list w sprawie podwyżek dla pracowników socjalnych w 2024 r. [PFZPSiPS]

PFZ PSiPS zwróciła się do premiera Donalda Tuska o wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących wynagradzania pracowników socjalnych.

„Wiedząc, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawowego podniesienia płac pracowników pomocy społecznej w formie dodatków do pensji, liczymy że zostanie on zrealizowany, co wprawdzie nie zakończy niezbędnej debaty w zakresie wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących wynagradzania, jednak jest pierwszym i potrzebnym krokiem do powstrzymania dalszych negatywnych konsekwencji dla udzielanej pomocy społecznej” – napisał przewodniczący Federacji Paweł Maczyński.