3225,00 zł zamiast 3181,50 zł. Ta kwota wzrośnie od 1 lipca 2024 r. Od 2018 r. wzrost aż o 2175,00 zł. Dla kogo?

Od 1 lipca 2024 r. 3225,00 zł zamiast 3181,50 zł

3225,00 zł – taki będzie od 1 lipca 2024 r. limit przychodu uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej. Limit ten jest obecnie określony w przepisach jako 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (miesięcznie). Dodatkowym warunkiem jest to, aby osoba, która chce skorzystać z tej możliwości, w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, a przedmiotowy limit to 3181,50 zł. Jednak od początku istnienia działalności nierejestrowanej wzrósł on aż o 2175,00 zł! Jest to związane nie tylko ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, ale również ze zmianą sposobu obliczania limitu, który na początkowym etapie obowiązywania przepisu był określony jako 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jakie jeszcze warunki są stawiane osobom, które chcą prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisów, które jej dotyczą, nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Dodatkowo istnieją rodzaje działalności, w przypadku których bez względu na wysokość przychodów prowadzona działalność musi być zarejestrowana. Dotyczy to jednak szczególnych przypadków, gdy działalność wymaga zezwolenia (np. sprzedaż alkoholu), koncesji (np. ochrona osób lub mienia), wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. usługi turystyczne), czy została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).

Trzeba na bieżąco kontrolować wysokość przychodów

Warto pamiętać, że choć istotą działalności nierejestrowanej jest to, aby z uwagi na niski przychód wiązała się ona z ograniczoną ilością obowiązków formalnych, to jednak nie jest tak, że tych obowiązków w ogóle nie ma. Uzyskane w ten sposób przychody nadal podlegają opodatkowaniu, a z tym wiąże się obowiązek bieżącego kontrolowania ich wysokości (co jest przecież konieczne również na potrzeby stosowania wskazanego limitu). W związku z tym należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Ustawodawca nie określił, jakie informacje ma ona zawierać. Najczęściej są to te najbardziej podstawowe, które pozwalają ewidencji spełnić jej funkcję, czyli: liczba porządkowa, data sprzedaży, wartość sprzedaży, wartość sprzedaży narastająco, numer dokumentu sprzedaży, jeśli został wystawiony.

Na podstawie zawartych w ewidencji informacji po zakończeniu roku podatkowego należy opodatkować wynikające z nich przychody. Kwalifikują się one do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i należy rozliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.