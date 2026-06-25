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Jawność wynagrodzeń pracowników: samo podanie „widełek” w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza

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25 czerwca 2026, 23:20
Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek” w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek” w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
Shutterstock

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Z danych theprotocol.it wynika, że standard jawności na rynku pracy IT się umacnia: w I kwartale 2026 roku liczba ofert z widełkami wzrosła o 34% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. To istotna zmiana, ale nie gwałtowna reakcja na regulacje prawne. Widełki w tej branży pojawiają się w ofertach pracy od lat ze względu na oczekiwania kandydatów, ale też nastawienie pracodawców na efektywność rekrutacji.

Jawność wynagrodzeń w praktyce

Zatrudniający w sektorze wiedzą, że transparentność wynagrodzeń to skuteczne narzędzie, które minimalizuje brak dopasowania aplikacji i pomaga zwiększyć quality of hire. Wzrost liczby ofert z widełkami pokazuje dojrzałość rynku, który coraz lepiej rozumie wartość biznesową precyzyjnej, uczciwej i kompletnej informacji na starcie procesu rekrutacji.

Jak wskazuje Alicja Wierzbowska, Starsza Specjalistka ds. Rekrutacji i Marki Pracodawcy w theprotocol.it w Grupie Pracuj: - Samo podanie widełek nie rozwiązuje jeszcze problemu transparentności. Dla aplikujących, zwłaszcza tych o wysokim poziomie seniority, informacja o wynagrodzeniu ma wartość dopiero wtedy, gdy jest precyzyjna i osadzona w pełnym kontekście: poziomie doświadczenia, zakresie odpowiedzialności, trybie pracy, opisie projektu czy zespołu, oczekiwaniach wobec kandydata oraz informacjach o poszczególnych etapach rekrutacji, czy wartościach firmowych – w ogłoszeniach na theprotocol.it znajdują się dedykowane sekcje, które pomagają uporządkować ofertę zgodnie z potrzebami kandydatów.

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Zatrudniający w sektorze wiedzą, że transparentność wynagrodzeń to skuteczne narzędzie, które minimalizuje brak dopasowania aplikacji i pomaga zwiększyć quality of hire. Wzrost liczby ofert z widełkami pokazuje dojrzałość rynku, który coraz lepiej rozumie wartość biznesową precyzyjnej, uczciwej i kompletnej informacji na starcie procesu rekrutacji.

Gdzie koncentruje się ruch rekrutacyjny w IT

Według danych theprotocol.it w I kwartale 2026 roku firmy najczęściej szukały kompetencji z dwóch obszarów: z jednej strony ról odpowiadających za rozwój, stabilność i bezpieczeństwo systemów, z drugiej – specjalizacji łączących technologię z decyzjami biznesowymi.

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To zestawienie dobrze pokazuje, jak dojrzewa podejście organizacji do technologii. Samo wdrożenie narzędzi, automatyzacji czy rozwiązań opartych na AI nie wystarcza, jeśli w firmie brakuje osób, które potrafią zaadaptować technologię do procesów i przełożyć dane na trafne decyzje biznesowe.

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Kandydaci też dobrze rozumieją rynek

Dane o aplikacjach uzupełniają obraz popytu po stronie firm. Pokazują, że zainteresowanie kandydatów koncentruje się blisko tych specjalizacji, w których pracodawcy prowadzą najwięcej rekrutacji.

Szczególnie istotna jest obecność Business Analytics i IT admin zarówno wśród najczęściej publikowanych ofert, jak i specjalizacji przyciągających najwięcej zgłoszeń. Ta zbieżność sugeruje, że rynek jest coraz lepiej skalibrowany: jasno zdefiniowane potrzeby pracodawców oraz zainteresowanie i oczekiwania kandydatów koncentrują się wokół podobnych obszarów. Obecność Big Data / Data Science dodatkowo potwierdza silne zainteresowanie kandydatów obszarami związanymi z danymi, automatyzacją i wykorzystaniem AI.

Najwyższe wynagrodzenia powiązane z odpowiedzialnością

Wśród najwyżej opłacanych specjalizacji w I kwartale 2026 roku znalazły się obszary, w których techniczne kompetencje łączą się z dużą odpowiedzialnością za produkt, architekturę rozwiązań i decyzje biznesowe. To ważne rozróżnienie: wysokie wynagrodzenia odzwierciedlają poziom doświadczenia i wpływ na organizację.

Backend pojawia się zarówno wśród najczęściej publikowanych ofert, jak i najlepiej wynagradzanych ról, co potwierdza jego znaczenie dla rozwoju i utrzymania systemów. Architecture wiąże się z projektowaniem rozwiązań skalowalnych, stabilnych i gotowych na długoterminowy rozwój. Product Management łączy natomiast perspektywę technologiczną, biznesową i użytkownika, dlatego wysokość wynagrodzenia w tym obszarze często idzie w parze z decyzyjnością oraz odpowiedzialnością za kierunek rozwoju produktu.

Transparentność jako przewaga biznesowa

Dane theprotocol.it wpisują się w szerszy obraz rynku IT, który jest dziś bardziej selektywny, ale nadal wymaga od pracodawców aktywnego zabiegania o specjalistów w kluczowych obszarach. Firmy coraz precyzyjniej określają, jakich kompetencji potrzebują, a kandydaci oceniają oferty nie tylko przez pryzmat wynagrodzenia, lecz także zakresu odpowiedzialności, technologii, miejsca danej roli w organizacji i modelu pracy.

Ten ostatni pozostaje ważnym elementem atrakcyjności oferty z perspektywy aplikujących. Zgodnie z danymi theprotocol.it liczba ofert z pracą zdalną w I kwartale 2026 roku wzrosła o 16% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, a z hybrydową – aż o 35%. To pokazuje, że model hybrydowy utrwala się w branży IT jako standard rynkowy.

W tym kontekście widełki są częścią większej zmiany w sposobie myślenia o rekrutacji. O dojrzałości sektora pracy IT świadczy nie samo publikowanie informacji, ale przede wszystkim robienie tego świadomie. Nawet jeśli organizacje są ostrożniejsze, to wciąż jest to branża, w której pracodawcy muszą umieć przyciągać talenty, a kandydaci świadomie porównują oferty. Jasna informacja o wynagrodzeniu, modelu pracy, zakresie odpowiedzialności i oczekiwaniach wobec roli pomaga szybciej ocenić dopasowanie po obu stronach procesu. Transparentność zwiększa jakość ogłoszeń, jednocześnie wpływając na efektywność procesów IT.

Jak podkreśla Alicja Wierzbowska: - Dopiero wszystkie te dane, tworzą w pełni transparentne ogłoszenie. I właśnie dlatego kolejnym etapem jawności w IT będzie już nie samo publikowanie widełek, ale jakość i użyteczność informacji, które firma podaje kandydatom na starcie procesu. Dzięki temu aplikujący odpowiadają na ofertę z pełną świadomością tego, co za nią stoi, a to umożliwia idealne dopasowanie.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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