Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r?

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024.

O ile wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r.?

Zgodnie z obwieszczeniem świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r. wyniesie 2988 zł. Dla porównania w 2023 r. jest to kwota 2458 zł. Świadczenie wzrośnie zatem o 530 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Jest to jedna waloryzacja w danym roku. Polega ona na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Takim wskaźnikiem jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim” do 15 listopada każdego roku.

Jakie zmiany w 2024 r.?

W przyszłym roku nie zmienią się zasady waloryzowania świadczeń. Pojawią się jednak nowe zasady dotyczące przyznawania pomocy. Są one wynikiem wprowadzenia świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Ustawa o świadczeniu wspierającym modyfikuje również kształt świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało:

1. matce albo ojcu,

2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3. opiekunowi faktycznemu dziecka,

4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne ma zatem przysługiwać bez ograniczeń w zakresie możliwości podejmowania przez opiekuna zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jeżeli opieka będzie sprawowana nad więcej niż jedną taką osobą, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Nie dotyczy to dyrektorów wcześniej wymienionych placówek.

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli:

osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dla osób, które już pobierają świadczenie pielęgnacyjne przewidziano przepisy przejściowe, określające kwestie dalszego pobierania świadczenia na dotychczasowych zasadach. Co istotne, kwoty przysługującego na podstawie przepisów dotychczasowych świadczenia pielęgnacyjnego również podlegają waloryzacji.