W 2024 r. to wcale nie lekarz ma oceniać stan zdrowia osoby niepełnosprawnej. W komisji pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy po socjologii, pielęgniarka, pielęgniarz, fizjoterapeuta, psycholog. Zdają test przez Internet [Świadczenie wspierające 3500 zł]

W 2024 r. osoby niepełnosprawne będą stawać przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności. A w nich doradca zawodowy po socjologii, pedagog, pracownik socjalny, pielęgniarka, pielęgniarz, fizjoterapeuta, psycholog. Wystarczy że zdadzą test przez Internet [Świadczenie wspierające 3500 zł].

Świadczenie wspierające to nowy system pomocy osobom niepełnosprawnym. Ma zastąpić świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów, którzy będą mogli iść do pracy. Świadczenie w wysokości do około 3500 zł brutto miesięcznie (220% renty socjalnej) wymaga stanięcia osoby niepełnosprawnej przed zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Test samodzielności, formularz, obszary niepełnosprawności

Ten przeprowadzi test 32 czynności - czy niepełnosprawny może samodzielnie je wykonać w obszarach niepełnosprawności:

1) fizycznej,

2) sensorycznej,

3) intelektualne,

4) psychicznej.

Poniżej wzór formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności:

Wioformularz - poziom wsparcia [Word]

Kto może oceniać stan zdrowia osoby niepełnosprawnej?

Wojewoda, na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu, powołuje i odwołuje członków wojewódzkiego zespołu, ustalających poziom potrzeby wsparcia, zwanych dalej „specjalistami do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia”.

Specjalistę do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia powołuje się spośród osób będących:

1) fizjoterapeutą – w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234),

2) psychologiem – posiadającym ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia,

3) pedagogiem – posiadającym ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika,

4) pedagogiem specjalnym – posiadającym ukończone magisterskie studia w zakresie pedagogiki specjalnej,

5) pracownikiem socjalnym – posiadającym kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693 i 1938),

6) doradcą zawodowym – posiadającym ukończone magisterskie studia na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe,

7) pielęgniarką albo pielęgniarzem – posiadającym prawo wykonywania zawodu w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 628)

– legitymujących się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu pracy w jednym z wymienionych zawodów w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających powołanie na specjalistę do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

UWAGA! Do już powołanych członków wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalających poziom potrzeby wsparcia nie stosuje się wymogów w zakresie legitymowania się wymaganym doświadczeniem w wykonywaniu jednego z wymienionych zawodów. Chodzi o osoby powołane przez wojewodę przed nowymi przepisami.

Co trzeba umieć, aby oceniać stan zdrowia osób niepełnosprawnych?

Minima programowe szkoleń członków wojewódzkich zespołów ustalających poziom potrzeby wsparcia obejmują:

1) stosowanie szczegółowych zasad, trybu i standardów ustalania poziomu potrzeby wsparcia, wynikającej z braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej;

2) nabycie wiedzy o różnych rodzajach niepełnosprawności, ich przyczynach oraz wpływie na funkcjonowanie osoby, a także zastosowania mechanizmów kompensacyjnych, w tym technologii wspomagających;

3) poznanie zasad i sposobów komunikacji z osobą niepełnosprawną, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub schorzenia;

4) poznanie zasad i sposobów przeprowadzania rozmów i wywiadów sprzyjających uzyskaniu rzetelnych i wiarygodnych informacji;

5) nabycie umiejętności oceny wiarygodności uzyskiwanych informacji, sposobów ich pozyskania oraz interpretacji;

6) zasady wypełniania formularza;

7) trafność i wewnętrzną spójność rozstrzygnięć orzeczniczych

Oprócz szkolenia trzeba zdać test przez Internet

Specjaliści do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, po odbyciu szkolenia przeprowadzonego w trybie zdalnym, zgodnego z programem opracowanym na podstawie minimum programowych, są zobowiązani do złożenia z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza, i zabezpieczenia przebiegu testu przed ingerencją osób trzecich.