Rodzic powinien złożyć wniosek do 31 sierpnia 2024 r., jeśli chce zachować ciągłość wypłaty zasiłku

To ważny termin dla rodziców pobierających zasiłki rodzinne, którzy chcą otrzymywać je również w kolejnym okresie zasiłkowym. Od terminu zawnioskowania o świadczenia zależy to, kiedy zostaną wypłacone. Jakie są najważniejsze kwoty k kryteria w okresie 2024/25?

Do kiedy najlepiej złożyć wniosek o tzw. rodzinne w 2024 r.?

Trwa przyjmowanie przez gminy wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy. Rozpocznie się on 1 listopada 2024 r. i potrwa do 31 października 2025 r.

Rodzice o zasiłek rodzinny mogą wnioskować elektronicznie od 1 lipca, zaś w formie papierowej - od 1 sierpnia.

Ważne Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres najlepiej złożyć do końca sierpnia 2024 r. W takiej sytuacji rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczeń.

Szczegółowe zasady wypłaty zasiłków określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Otóż w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Złożenie zaś wniosku w terminie od 1 września do 31 października będzie skutkowało ustaleniem prawa do świadczeń i ich wypłatą do 31 grudnia 2024 r. Gdy rodzic zawnioskuje o świadczenie do 31 grudnia 2024 r., to wypłatę powinien otrzymać do 28 lutego 2025 r.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w okresie 2024/25?

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;.

Rodzic uprawniony do zasiłku rodzinnego może też ubiegać się o wybrane dodatki:

z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł;

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;

z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł miesięcznie na internat 69,00 zł miesięcznie na dojazdy.

Aktualne kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy wynosi 764,00 zł.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty zasiłków, dodatków i kryteriów dochodowych nie wzrosną od listopada 2024 r.