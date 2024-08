Do 500 czy 1000 zł miesięcznie świadczenia alimentacyjnego od 1 października? Wniosek warto złożyć do 31 sierpnia 2024 r.

Wciąż trwają prace legislacyjne nad podniesieniem maksymalnej kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł na dziecko. Aktualnie takie świadczenia wynoszą maksymalnie 500 zł miesięcznie. Rodzice, którym zależy na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia, powinni pamiętać o ważnym terminie, który upływa 31 sierpnia 2024 r.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o alimenty z funduszu na okres 2024/2025?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych na dany okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski składa się jednak wcześniej. Gminy przyjmują je od 1 lipca w formie elektronicznej i od 1 sierpnia w formie papierowej.

REKLAMA

Ważne Osoby, które już otrzymują świadczenia, powinny złożyć wniosek do końca sierpnia 2024 r., aby nie stracić wypłaty za październik. Od momentu złożenia wniosku, uzależniony jest bowiem termin wypłaty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Jeśli dokumenty zostaną złożone od 1 września do 30 września danego roku, to wypłata nastąpi do dnia 30 listopada tego roku. Wniosek złożony w październiku będzie skutkowało wypłatą do końca grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w styczniu, to pieniądze powinny zostać wypłacone do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Co z podwyżką od 1 października 2024 r.?

REKLAMA

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy ii Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli o 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie. Podwyżka ta miałaby mieć zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługiwać będzie już od 1 października 2024 r. Jak wynika z uzasadnieniu do projektu, gmina, która przyznała danej osobie uprawnionej świadczenia zna okres świadczeniowy 2024/2025 jeszcze w oparciu o dotychczasowy stan prawny, będzie mogła z urzędu zmienić decyzję na korzyść strony poprzez odpowiednie podwyższenie kwoty przyznanych świadczeń do wysokości kwoty ustalonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie.

Prace nad tym projektem nie zostały jednak jeszcze ukończone. Aktualnie alimenty z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Kto może ubiegać się o świadczenia z FA?

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą wnioskować osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Na osobę niepełnosprawną wsparcie przysługuje bezterminowo, W innych przypadkach świadczenia wypłacane są do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od października 2023 r. kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł, stosuje się tu mechanizm "złotówka za złotówkę".