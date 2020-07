Fundusz alimentacyjny 2020/2021 – jak złożyć wniosek i uzyskać świadczenie?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - od kiedy wniosek?

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Zarówno wniosek, jak i załączniki złożymy za pośrednictwem portalu Emptia. Od 1 sierpnia 2020 r. będzie to można zrobić w formie papierowej: listownie lub osobiście w urzędzie.

Świadczenia będą przyznawane na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.





Polecamy: Pracujący rodzic. Wiesz, co Ci się należy! Poznaj swoje prawa nr 2

Dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Szczegółowy wykaz załączników zawiera art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - komu przysługują?

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:

do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub

zawarła związek małżeński.

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł. Są one wypłacane w okresach miesięcznych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W poprzednim okresie świadczeniowym obowiązywała kwota 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą "złotówka za złotówkę"

W tym roku po raz pierwszy w przypadku świadczeń z funduszu będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę.