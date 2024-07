Podwyżka świadczeń z funduszu alimentacyjnego jeszcze w 2024 r.? Takie są założenia projektu

Na tę zmianę czeka wielu rodziców pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Resort rodziny przygotował projekt, który ma na celu podwyższenie maksymalnej kwoty wsparcia do 1000 zł. Jaki jest aktualny etap prac legislacyjnych? Czy jest szansa, że ta podwyżka zaczęłaby obowiązywać już w okresie świadczeniowym 2024/2025?

Zapytaliśmy o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Projektowana ustawa zostanie skierowana w najbliższym czasie do uzgodnień, konsultacji i opiniowania (następnie pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, Rady Ministrów i wreszcie do Parlamentu). Projekt zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli o 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, począwszy od okresu świadczeniowego 2024/2025” – czytamy w przesłanej redakcji Infor.pl odpowiedzi ministerstwa.

Wysokość świadczeń dostosowana do potrzeb

Jak z kolei podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od momentu wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego znacznie wzrosły koszty utrzymania, w tym także osób uprawnionych do alimentów i co za tym idzie kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców ustalane przez sądy. Zachodzi zatem potrzeba dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów.

Ponadto projektowana ustawa ma stanowić realizację zapowiedzi wskazanej w dokumencie Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów!”, będącej częścią umowy koalicyjnej „Koalicji 15 października”.

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. O wsparcie w takiej formie mogą ubiegać się osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność prowadzonej egzekucji.

Co do zasady świadczenia z FA można otrzymywać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jednak w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej przysługują do ukończenia 25. roku życia. Na osobę niepełnosprawną pomoc przyznawana jest bezterminowo.

Ważne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli spełnione jest kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Stosuje się tu jednak tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

Warto pamiętać, iż kwota kryterium dochodowego podlega waloryzacji co 3 lata.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wsparcie przyznawane jest na dany okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od 1 lipca. Od 1 sierpnia o świadczenie będzie można zawnioskować w gminie w tradycyjnej papierowej formie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła blisko 1 mld zł.