Dodatek aktywizacyjny 2019 - warunki, kwota, wniosek, zmiana pracy

Sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu podjęcia pracy!

Zarejestrowane w urzędzie pracy osoby bezrobotne mogą liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu podjęcia pracy. Wystarczy, że spełnią określone w ustawie przepisy.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez doradcę klienta. Warunkiem otrzymania wsparcia w przypadku skierowania przez urząd pracy jest podjęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiana pracy

Zmiana pracodawcy w okresie pobierania dodatku nie wpływa na jego utratę jeśli między umowami nie ma przerw.

O zmianie pracodawcy należy poinformować urząd pracy.

Kwota dodatku

Dodatek przyznawany jest w wysokości do połowy 100 proc. zasiłku, do 430,70 zł. Okres jego pobierania uzależniony jest od przyznanego zasiłku. W przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy świadczenie przysługuje przez połowę okresu, w którym zasiłek by przysługiwał.

Osoby kierowane do pracy przez urząd otrzymają dodatek na cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż połowa 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek nie przysługuje, gdy…

Świadczenie nie zostanie przyznane osobom, które podejmują pracę u pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy lub praca będzie wykonywana za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Urząd nie przyzna również dodatku w przypadku podjęcia zatrudnienia w ramach wsparcia z urzędu pracy: robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.

Dodatku nie otrzymają także osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmujące pracę w wyniku umowy po zrealizowanym stażu.

Osoby, które podejmujące pracę w okresie karencji – prawo do zasiłku nabędą po 90 dniach od daty rejestracji, także nie uzyskają dodatku aktywizacyjnego.

Za czas przebywania na urlopie bezpłatnym dodatek również nie przysługuje.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Dodatek przyznawany jest na wniosek zainteresowanej osoby. Wnioski dostępne są w siedzibach urzędów lub na ich stronach internetowych (red. przykład ze strony internetowej Urzędu Prcy m. st. Warszawy >>> ). Dokument wraz z kopią umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę, należy w oryginale złożyć w urzędzie pracy. Nie można wniosku przesłać mailem.

Podstawa prawna:

