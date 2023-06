Czy można zmusić pracownika do pracy zdalnej? Co w sytuacji, gdy nie ma warunków?

Brak warunków do pracy zdalnej. Coraz częściej pracujemy w trybie pracy zdalnej. Co zrobić w sytuacji, gdy nie ma się odpowiednio dostosowanego miejsca do wykonywania pracy z domu? Jak zgłosić pracodawcy brak warunków do pracy zdalnej?