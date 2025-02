Jest dotacja na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnego w 2025 r.

Można ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnego w 2025 r. W tym celu należy udać się do urzędu pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. W tym roku dotacja wynosi do 48 tys. zł. Jak złożyć wniosek? Ile się czeka na opinię urzędu pracy?

rozwiń >

Dotacja na rozpoczęcia działalności gospodarczej z urzędu pracy 2025

REKLAMA

Praca na swoim, czyli prowadzenie firmy, to marzenie wielu osób. Jednak zwłaszcza początki potrafią być trudne. Głównie ze względu na zobowiązania finansowe, gdy przychodów jest jeszcze niewiele. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być dotacja z urzędu pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Bezrobotny może na ten cel otrzymać nawet 48 tys. zł. Jakie warunki należy spełnić? Jak ubiegać się o dotację? Odpowiadamy.

REKLAMA

Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej z urzędu pracy jest skierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych. Ponadto ubiegać się o nią mogą także poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) oraz absolwenci centrum integracji społecznej CIS i absolwenci klubów integracji społecznej KIS (jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej).

Polecamy: Samochód w firmie 2025

Jak otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności w 2025 r.?

Ubieganie się o dotację należy zacząć od rejestracji w urzędzie pracy, najczęściej, jako osoba bezrobotna. Po zarejestrowaniu należy zapytać o to, czy urząd pracy posiada środki na tę formę wsparcia, czyli, czy prowadzi nabór. Jeżeli nie, trzeba poczekać, aż taki nabór zostanie ogłoszony. Informacji na ten temat najlepiej szukać na stronie internetowej urzędu pracy (w aktualnościach urzędu) lub kontaktując się z odpowiednim działem urzędu.

Wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności

Gdy nabór zostanie ogłoszony, należy wypełnić wniosek i dodatkowe załączniki oraz złożyć je lub wysłać pocztą do urzędu, na adres podany w naborze, we wskazanym terminie. Przed wypełnieniem wniosku, warto zapoznać się z regulaminem i zasadami przyznawania dotacji w urzędzie pracy, do którego składany będzie wniosek. Mogą one różnić się między poszczególnymi urzędami, a nawet naborami, dlatego dobrze jest prześledzić ich aktualną treść.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urząd pracy ma 30 dni na ocenę wniosku

Po złożeniu kompletnego wniosku, pracownicy urzędu pracy zajmą się jego oceną. Mają na to 30 dni (liczone od złożenia wniosku lub zakończenia naboru). Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i bezrobotny otrzyma dotację oraz podpisze umowę, będzie zobowiązany do otwarcia działalności gospodarczej w terminie wskazanym w umowie.

Działalność musi być prowadzona minimum 12 miesięcy

Osoba, która otrzymała dotację ma 2 miesiące od dnia podjęcia działalności na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków. Jest też zobowiązana do prowadzenia działalności przez 12 miesięcy, liczonych od jej rozpoczęcia. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Dotacji nie trzeba zwracać

Niewątpliwą i dużą zaletą skorzystania z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, czyli uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, jest bezzwrotne (pod warunkiem wywiązania się z umowy) wsparcie finansowe. Bezrobotny może otrzymać z urzędu pracy sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie (I kwartał 2025 r.) około 48 tysięcy złotych. Jest to kwota maksymalna, co oznacza, że urząd może przyznać mniej. Wysokość dotacji jest zawsze określana w ogłoszeniu o naborze.

Forma zabezpieczenia dotacji na rozpoczęcie działalności

Bezrobotny, który ubiega się o dotację musi wybrać formę zabezpieczenia środków. Zgodnie z przepisami, formą zabezpieczenia zwrotu dotacji może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Warto dodać, że każdy urząd pracy w ogłoszonym naborze (zasadach) może określić wybrane formy zabezpieczenia. Nie muszą to być zawsze wszystkie z wyżej wymienionych.