889,40 zł - tyle od 1 czerwca 2024 r. wynosi ryczałt na przejazdy. Sprawdź dla kogo i jakich formalności dopełnić.

889,40 zł - tyle od 1 czerwca 2024 r. wynosi ryczałt na przejazdy. Świadczenie finansowane w ramach bonu wzrosło i nie jest to jedyne podwyżka, która weszła w życie tego dnia.

Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu są jednym z kosztów, które mogą być finansowane w ramach bonu stażowego przyznawanego przez starostę. Przysługuje on bezrobotnym do 30 roku życia, którzy złożą wniosek o jego przyznanie. Jednak aby starosta podjął w tym zakresie korzystną dla bezrobotnego decyzję, wnioskując o niego, musi zostać sporządzony indywidualny plan działania. Co do zasady bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Co istotne, zarówno kwota samego bonu stażowego, jak i ryczałtu podlegają waloryzacji, a ich wysokość określa minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji. Od 1 czerwca 2024 r. kwota ryczałtu za przejazdy wzrosła do wysokości 889,40 zł.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę

Warto przypomnieć, że staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Program ten powinien uwzględniać predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Powinien on określać:

1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;

2) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;

3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

5) opiekuna osoby objętej programem stażu.

Starosta nie tylko zawiera umowę, ale również przez cały okres jej trwania sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu. Na zakończenie zaś wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o jego odbyciu.

Staż nie jest okresem bezpłatnej pracy. Bezrobotnemu w czasie jego odbywania przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, wypłacane przez starostę. Za okres ten nie przysługuje natomiast sam zasiłek. W czasie trwania stażu bezrobotny może także wnioskować o udzielenie mu dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ten okres również przysługuje mu stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca ma obowiązek udzielenia dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.