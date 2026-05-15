Rodzice nie nabierajcie się. Tylko kurator może zatrzymać likwidację Waszej szkoły [od 25 IV nowe przepisy o likwidacji szkół]

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.

Rodzice: - Wasze protesty albo sprzeciw lokalnych społeczności, nie mają większego praktycznego znaczenia. Natomiast przekonanie kuratora, że likwidacja szkoły to zły pomysł, może uratować szkołę. Ściślej trzeba kuratora przekonać do tego, że likwidacja szkoły pogorszy: „warunki nauki, wychowania i opieki zapewnianych, uczniom likwidowanej szkoły oraz uczniom szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki” . Przekonacie kuratora o takim pogorszeniu, jest szansa na uratowanie szkoły.

Głos rodziców likwidowanej szkoły nie ma znaczenia prawnego. Mają jedynie gwarancje, że muszą zostać wysłuchanie. To wszystko, co im oferuje prawo

Nie nabierajcie się na nowe przepisy, które przewidują specjalne zebranie dyrektora z rodzicami i uczniami. Odbędzie się. Dyrektor przedstawi szereg liczb potwierdzających konieczność likwidacji szkoły. Wysłucha Waszych argumentów. Nawet uroczyście zostanie sporządzony z zebrania protokół. Podnosić ma to jedynie Wasze ego - że jesteście docenienie i szanowani. Wasz głos nie ma mocy sprzeciwu. Spotkanie i konsultacje mają Wam dać iluzję, że Wasz głos się liczy. Nie liczy się. Prawnie nie jest decyzyjny. Zostaną Wam przedstawione profesjonalne informacje o konieczności likwidacji szkoły. Sami zobaczcie, co przeczytacie:

1) analizy lub dokumenty uzasadniające likwidację szkoły;

2) informacje o sposobie realizacji obowiązku zapewnienia możliwości kontynuowania nauki Waszych dzieci w innej szkole publicznej tego samego typu;

3) informacje o planowanym obwodzie szkoły lub planowanych obwodach szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki zgodnie z art. 89 ust. 1 – w przypadku zamiaru likwidacji szkoły podstawowej;

4) informacje o planowanej organizacji transportu i opieki

Dojazd do nowej szkoły

W mojej ocenie kluczowym elementem dla kuratora będzie kwestia dojazdu do szkoły. Jeżeli czas na to przeznaczony, przekracza granice przyzwoitości, jest szansa na zachowanie szkoły. Jest to tak ważna teraz sprawa, że nowością w Prawie Oświatowym jest obowiązek przygotowania przez gminę informacji o drodze ucznia do nowej szkoły (zamiast do tej likwidowanej). Chodzi o ocenę:

1) tras przewozu,

2) miejsc oczekiwania uczniów na transport oraz

3) czasu przewozu z poszczególnych miejsc oczekiwania na transport do szkoły lub do szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki zgodnie z art. 89 ust. 1, a

4) w przypadku likwidacji szkoły ponadpodstawowej – także ocenę połączeń komunikacji publicznej umożliwiających uczniom dotarcie do szkoły lub do szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki zgodnie z art. 89 ust. 1 p.o.