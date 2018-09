Kosiniakowe 2019 – dla kogo świadczenie rodzicielskie?

„Kosiniakowe", czyli świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie to jedno ze świadczeń rodzinnych. Przysługuje ono osobom, które ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Pomoc mogą zatem otrzymać studenci, rolnicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby bezrobotne.

Ta forma wsparcia funkcjonuje od początku 2016 r., kiedy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz, stąd potoczna nazwa świadczenia „kosiniakowe”.

Od tego czasu kwota świadczenia nie uległa zmianie i wynosi 1000 zł (jest to kwota netto). Wysokość świadczenia rodzicielskiego podlega weryfikacji co trzy lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2018 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna utrzymuje kwotę 1000 zł dla świadczenia rodzicielskiego. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 listopada 2018 r.

Bez kryterium dochodowego

„Kosiniakowe” przysługuje niezależnie od dochodu.

Świadczenie wliczane jest jednak do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia rodzinne np. zasiłek rodzinny, o zasiłki z pomocy społecznej czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kto może otrzymać wsparcie?

Osoby uprawnione do otrzymania „kosiniakowego” wymienia ustawa o świadczeniach rodzinnych. O pieniądze mogą ubiegać się matka lub ojciec dziecka, a w określonych przypadkach rodzic adopcyjny, opiekun faktyczny, rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). W pierwszej kolejności świadczenie przysługuje matce. Ojciec otrzyma pieniądze, jeżeli matka skróci okres pobierania świadczenia po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Kolejnymi przypadkami, kiedy prawo do świadczenia może przejąć ojciec, jest śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę.

Ze wsparcia nie mogą korzystać osoby otrzymujące zasiłek macierzyński. Jeżeli jedno z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi nie otrzyma świadczenia rodzicielskiego.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: