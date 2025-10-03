REKLAMA

Możesz dostać 690 zł albo 1130 zł dodatku, jeśli twoje dziecko ma daleko do szkoły. Wiele osób nie wie, że mogą się ubiegać o te pieniądze

Możesz dostać 690 zł albo 1130 zł dodatku, jeśli twoje dziecko ma daleko do szkoły. Wiele osób nie wie, że mogą się ubiegać o te pieniądze

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 października 2025, 16:20
[Data aktualizacji 03 października 2025, 16:20]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Możesz dostać 690 zł albo 1130 zł dodatku, jeśli twoje dziecko ma daleko do szkoły. Wiele osób nie wie, że mogą się ubiegać o te pieniądze
Możesz dostać 690 zł albo 1130 zł dodatku, jeśli twoje dziecko ma daleko do szkoły. Wiele osób nie wie, że mogą się ubiegać o te pieniądze
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania to dodatek, który może trafić do określonej grupy rodziców i opiekunów. Wiele osób nie wie, że mogą się o niego ubiegać i co miesiąc tracą pieniądze, które zgodnie z przepisami im się należą.

Komu przysługuje dodatek na dojazdy do szkoły?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania to dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania. Jest to dodatek do zasiłku rodzinnego i potocznie bywa nazywany dodatkiem na dojazdy do szkoły. Jednak w praktyce to nie tylko dodatek na dojazdy, ale również na poniesienie kosztów zamieszkania. Może bowiem przybrać dwie formy:
- dodatku na dojazdy do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania,
- dodatku na pokrycie kosztów zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Dodatek ten nie jest samodzielnym świadczeniem i mogą otrzymać go jedynie osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że mają do niego prawo osoby spełniające określone warunki, w tym m.in. kryterium dochodowe. W 2025 r. kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to 674,00 zł, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę.
Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się (pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów). Przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Zobacz również:

Kto jest uprawniony do 690,00 zł, a kto do 1130,00 zł dodatku?

Dodatek może wynosić 113,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69,00 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania. W skali roku szkolnego konta rodziców zasilą więc odpowiednio kwoty: 690,00 zł i 1130,00 zł. Co istotne, aby otrzymać dodatek w wyższej wysokości, niezbędne jest tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie, internacie (lub innym miejscu) w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, innej niż miejscowość stałego zamieszkania.
Do wniosku o dodatek należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie:
- o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania,
- potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy to oczywiście przypadku dojazdu do szkoły ze swojego miejsca zamieszkania).

Podstawa prawna

ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Prawo
