Od 2025 roku ponad 2700 zł na każde dziecko, zamiast obecnego świadczenia. Również dla pełnoletnich uczniów i studentów. Wyjaśniamy

Ponad 2700 zł na każde dziecko, zamiast obecnego 1000 zł. Od 2025 roku sytuacja rodziców pracujących w Niemczech się poprawi. Dotyczy to również Polaków pobierających w Polsce świadczenie wychowawcze 800 plus.

Od 2025 roku sytuacja rodziców pracujących w Niemczech się poprawi

REKLAMA

Od 1 stycznia 2024 r. rodzice cieszyli się z podwyższenia kwoty świadczenia wychowawczego z 500 złotych na 800 złotych. Część z nich mogła jednak już wtedy liczyć na wyższe świadczenie stanowiące równowartość 250 euro, czyli ok. 1000 złotych. Chodzi o Polaków pracujących legalnie w Niemczech i podlegających tam obowiązkowi podatkowemu, którzy mogą pobierać tam zasiłek na dziecko (kindergeld). Jednak jak się okazuje, w 2025 roku ich sytuacja jeszcze się poprawi.

REKLAMA

Kindergeld jest przyznawany osobom pracującym na terenie Niemiec. Gdy pracuje się legalnie, można liczyć na jego wypłatę niezależnie od wysokości dochodów. Ta pomoc jest w swych założeniach zbliżona do wypłacanego obecnie w Polsce 800 plus – ma ułatwiać wychowanie dzieci i zapewniać im odpowiedni poziom życia. Podstawowa różnica jest jednak taka, że prawo do niego mają jedynie rodzice aktywni zawodowo. Istotną różnicą jest też to, że choć co do zasady przysługuje on na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności, to jednak jeżeli starsze dziecko kontynuuje naukę (np. studiuje), można otrzymywać świadczenie po ukończeniu przez nie 18 roku życia (aż do ukończenia 25 roku życia). Na pełnoletnie dziecko można otrzymać zasiłek również wówczas, gdy nie ukończyło jeszcze 21 lat i jest bezrobotne albo wysokość jego dochodów nie przekroczyła 8000 euro rocznie.

Ponad 2700 zł na każde dziecko, zamiast obecnego 1000 zł

REKLAMA

Co istotne z punktu widzenia Polaków pracujących w Niemczech, jeśli pobierają w Polsce świadczenie 800 plus, czy zasiłek rodzinny to nie wyklucza to przyznania im niemieckiego zasiłku rodzinnego. W takiej sytuacji trzeba jednak zgłosić to niemieckiemu urzędowi, a z uwagi na zbieżne cele tych świadczeń, wypłacany w Niemczech zasiłek zostanie odpowiednio pomniejszony o wartość świadczeń wypłacanych na utrzymanie (wychowanie) dziecka w Polsce. Takie rozliczenie jest oczywiście korzystne z uwagi na różnice pomiędzy tymi świadczeniami, a od 2025 roku korzyści się zwiększą.

W Niemczech zacznie bowiem obowiązywać nowy zasiłek – Kindergrundsicherung. Zgodnie z założeniami jego celem jest przeciwdziałanie ubóstwu wśród dzieci oraz wyrównywanie szans. Ma on również służyć aktywizacji zawodowej rodziców. Świadczenie będzie składało się z dwóch części – podstawy, którą będzie stanowił znany już zasiłek Kindergeld, który nadal będzie wynosił ok. 1000 zł (250 euro) oraz drugiej części, której wysokość będzie uzależniona od wieku dziecka i wysokości dochodów rodziców. Świadczenie, które trafi do rąk rodziców będzie mogło wynosić 530 euro w przypadku dzieci młodszych i nawet 636 euro w przypadku dzieci starszych. Po przeliczeniu na złotówki będzie to więc ponad 2200 złotych i ponad 2700 złotych. Jak zapowiadają rządzący, Kindergrudsicherung ma być dostępne dla studentów nawet do 27 roku życia, a dla dorosłych dzieci zarejestrowanych w urzędzie pracy do 25 roku życia.



Podstawa prawna

art. 11 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.)