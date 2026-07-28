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Dla samotnej matki z MOPS 2026 - ile wynosi zasiłek i dodatek? Samotne wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością to więcej pieniędzy

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28 lipca 2026, 18:46
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Zasiłek dla samotnej matki z MOPS 2026
Dla samotnej matki z MOPS 2026 - ile wynosi zasiłek i dodatek? Samotne wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością to więcej pieniędzy
Emilia Panufnik
Infor.pl

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Samotna matka w 2026 roku może wnioskować o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka z MOPS. Jaka jest ich wysokość? Wszystko zależy od wieku, liczby dzieci i ewentualnej niepełnosprawności. Jakie jest kryterium dochodowe? Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty załączyć? Czy alimenty mają wpływ na przyznanie dodatku?

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Zasiłek rodzinny dla samotnej matki MOPS 2026

Samotna matka (samodzielna matka) może pobierać zasiłek rodzinny (dotyczy to oczywiście także ojca samodzielnie wychowującego dziecko lub dzieci). To świadczenie mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka (przyznawane jest również rodzicom wspólnie wychowującym dzieci). Podstawowym warunkiem przyznania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Limit dochodu na członka rodziny wynosi 674,00 zł (764,00 zł netto w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem). Dochód matki/ojca dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty, a następnie otrzymany wynik należy podzielić na liczbę osób w rodzinie. 

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Zasiłek przysługuje na dziecko:

  1. do 18 roku życia, 
  2. uczące się w szkole (maksymalnie do ukończenia 21 roku życia) oraz 
  3. kontynuujące naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia.
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Ile wynosi zasiłek rodzinny dla samotnej matki?

Samotna matka pobiera zasiłek rodzinny w wysokości przysługującej wszystkim osobom uprawnionym do tego świadczenia. Różnica polega na tym, że może wnioskować o dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Po listopadowej weryfikacji wysokości kwot zasiłku rodzinnego nie dojdzie do podwyżki wypłacanych obecnie świadczeń. W 2026 roku zasiłek rodzinny, który może pobierać samotna matka, będzie wynosił wciąż odpowiednio:

  • na dziecko do ukończenia 5 lat – 95 zł
  • na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł
  • na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wniosek i dokumenty

Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego, która samotnie wychowuje dziecko, może z tego powodu wnioskować również o specjalny dodatek. W celu otrzymania dodatku składa się ten sam wniosek, który dotyczy ubiegania się o zasiłek rodzinny. Formularz wniosku można pobrać i złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazano realizację świadczeń rodzinnych.

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Wniosek można również złożyć elektronicznie na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny.

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Więcej informacji znajdziesz w artykule: Wniosek o zasiłek rodzinny - wzór

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka a alimenty

Omawiany dodatek przysługuje, jak sama nazwa wskazuje, osobie, która sama wychowuje dziecko. Przepisy prawne stosują nazewnictwo samotnego wychowywania dziecka. Pamiętajmy jednak, że osoby będące w takiej sytuacji nie przepadają za tym określeniem. Warto zastanowić się nad zmianą sformułowania na „samodzielne wychowywanie dziecka”. Póki co pozostajemy przy stosowanym dotychczas nazewnictwie.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu, 
  • opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

w przypadku gdy nie zasądzono alimentów na dziecko od drugiego z rodziców z tego powodu, że:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Ważne

Należy zatem zwrócić uwagę na to, że dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców płaci na dane dziecko alimenty. Te dwa świadczenia wykluczają się wzajemnie.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych reguluje również sytuację, gdy osoba uprawniona wybrała dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i straciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu ustawowego okresu pobierania tego zasiłku. Wówczas omawiany dodatek nie przysługuje na żadne dziecko w rodzinie.

Ważne

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również osobie uczącej się, kiedy jej rodzice nie żyją.

Ważne

Najczęściej osobami samotnie wychowującymi dzieci są matki, stąd tytuł niniejszego artykułu. Pamiętajmy jednak, że pieniądze te przysługują również ojcom samodzielnie wychowującym dziecko lub dzieci.

Dodatek dla samotnej matki 2026 - ile wynosi?

Ile wynosi dodatek dla samotnej matki w 2026 roku? Aktualna wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka określona jest w § 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Dodatek dla osób samotnie wychowujących dziecko wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko i maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Zobacz również:

Samotne wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością – wyższy dodatek

Jeśli osoba samotnie wychowuje dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota dodatku jest wyższa o 80,00 zł na dziecko, jednak maksymalnie o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego to dodatek z tytułu:

  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023, poz. 390)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021, poz. 1481)

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Źródło: INFOR
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