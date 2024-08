95 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko od 1 listopada 2024 r.

95 zł miesięcznie z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej od 1 listopada 2024 r. Kto może ubiegać się o ten dodatek? Jakie jest kryterium dochodowe? Kiedy należy złożyć wiosek? Wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej podlegała w tym roku weryfikacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna zarówno wysokość zasiłku rodzinnego jak i wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostaną takie same.

Zasiłek rodzinny: kryterium dochodowe od 1 listopada 2024 r.

Zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, nie może przekraczać 764 zł.

95 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko: komu przysługuje

Do zasiłku rodzinnego przysługuje m.in. dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jak już zostało podane, jest on wypłacany w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka.

95 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko: kiedy złożyć wniosek

Wniosek na kolejny okres zasiłkowy składać można przez Internet, bądź w urzędzie od 1 lipca do 30 listopada. Można go także złożyć w trakcie trwania okresu zasiłkowego, jednak będzie on wtedy wypłacany od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października. Złożenie wniosku do 31 sierpnia pozwoli na zachowanie ciągłości wypłat zasiłku.