Czy można wypisać dziecko z religii w trakcie roku szkolnego? Sprawdź, jakie są zasady.

Decyzja o zapisaniu dziecka na lekcje religii organizowanie w szkole nie dla wszystkich rodziców jest łatwa. Zdarza się, że już w trakcie roku szkolnego dochodzą do wniosku, że nie była ona właściwa i chcieliby zmienić.

Jak długo pozostaje ważne oświadczenie o uczestniczeniu dziecka w lekcjach religii?

W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. Z kolei w publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych organizuje się naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;

2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

To życzenie rodziców bądź pełnoletnich uczniów jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie to nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Czy można wypisać dziecko z religii w czasie roku szkolnego?

Oznacza to, że w zależności od okoliczności sposoby na wypisanie dziecka z religii mogą być różne. Jeśli dziecko nigdy wcześniej nie chodziło na religię, to wystarczy nadal powstrzymywać się od złożenia oświadczenia o życzeniu zorganizowania tej nauki. Jeśli dziecko uczęszczało na lekcje religii w poprzednim roku szkolnym, a w kolejnym rodzice chcieliby z tego zrezygnować, konieczna będzie zmiana poprzednio złożonego oświadczenia. Można to zrobić nie tylko na początku roku szkolnego, ale także w trakcie. Religia to zajęcia dodatkowe, z uczestnictwa w których można zrezygnować w każdej chwili. Do momentu uzyskania przez ucznia pełnoletniości robią to w jego imieniu rodzice, a po ukończeniu przez nie 18 roku życia, dziecko może samodzielnie podjąć taką decyzję.

Co zostanie wpisane na świadectwie ucznia, który nie chodzi na religię?

O tym, jakie odzwierciedlenie będzie miała na świadectwie decyzja rodziców (pełnoletniego ucznia) decyduje § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Wynika z niego, że na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i na zajęcia z etyki.

Oznacza to, że zarówno w przypadku ucznia, który nie uczęszczał na religię od początku roku szkolnego, jak i tego, który zrezygnował z uczestnictwa w tych lekcjach w trakcie roku, na świadectwie w miejscu przeznaczony na wpisanie oceny, zostanie wpisana pozioma kreska. Dotyczy to także świadectwa ukończenia szkoły w przypadku, gdy uczeń przez kilka lat uczestniczył w lekcjach religii i na jego świadectwach były wpisywane oceny, a następnie, np. w ostatniej klasie, rodzice (pełnoletni uczeń) zmienili swoje złożone wcześniej oświadczenie.